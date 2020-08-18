"نجدة الطفل" عن الفتاة الراقصة في الهواء: توصلنا لاسمها وتعمل بفرقة شعبية

علاقات و مجتمع

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علق صبري عثمان، المنسق العام لنجدة الطفل، على مقطع فيديو متداول يظهر فتاة تقوم بتقديم وصلة رقص للحضور والمعازيم، بشكل مثير للجدل، حيث ظهرت الفتاة مُعلقة من شعرها، ومدلاة من السقف.

وقال "عثمان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن وحدة الرصد الاجتماعي في خط نجدة الطفل، حاولت صباح اليوم تتبع الفيديو، لكنه مجهول المصدر، وكل ما أمكن التوصل له، أن عمر هذه الفتاة ليس واضحا، لكن المعلومات الأولية، أشارت إلى أنها طفلة تعمل في فرقة شعبية جار التحقق من اسمها في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

وتابع: "احنا معانا اسم الطفلة أو الفتاة التي ظهرت، ودي فقرة من ضمن الفقرات التي تقدمها الفرقة وتعمل الفتاة معها، في الأفراح أو المناسبات الشعبية، الفيديو حقيقي، وبقاله 9 شهور أو سنة، احنا حاليا بنفحصه، كما توصلنا لاسم مصور الفيديو في الفرح".