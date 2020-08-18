الكولاجين البحري أحدث صيحات عالم التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ– أفادت مجلة "Elle" الألمانية بأن الكولاجين البحري (Marine Collagen) يعد أحدث صيحات عالم التجميل حاليا ليمثل بديلا طبيعيا للبوتوكس. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والموضة والجمال أن الكولاجين البحري يعد سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد والخطوط والشيخوخة المبكرة للبشرة، وذلك بفضل كونه مضادا للأكسدة ومرطبا للبشرة. وأشارت "Elle" إلى أن الكولاجين البحري يتوفر كمكمل غذائي في صورة مشروب، كي يمتصه الجسم بصورة أفضل، ومن ثم يكون أكثر فعالية، ما يساعد على التمتع ببشرة نقية ومشدودة تشع شبابا وحيوية.

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