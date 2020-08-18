كتب: هن - 02:36 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020

خلال شهور الصيف، يزدهر التين، البرسومي والشوكي، ويعتبر التين البرشومي من أشهر الفواكه التي تصنع مربى، وهو المفضل لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، وكذلك إمكانية إذابته بسهولة وكذلك حفظه كمربى في الثلاجة. يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل مربى التين في البيت. المقادير كيلو تين مقطع. نصف كيلو سكر. نصف كوب سكر. عصير ليمونة. Advertisements طريقة عمل مربى التين يوضع التين والسكر، على نار هادئة ويقلب لمدة 15 دقيقة. يقلب الخليط حتى يذوب السكر تماما. يضاف عصير الليمون والماء، ويترك التين حتى يغلي. تترك مربى التين على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، مع التقليب كل 5 دقائق. ترفع المربى من على النار، وتترك تبرد. توضع المربى في برطمانات زجاجية، وتحفظ في الثلاجة.

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