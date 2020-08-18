معلومات عن آمبر هيرد التي دخلت مسجدا بتركيا بملابس غير لائقة: ملحدة وثنائية الجنس

علاقات و مجتمع

أثارت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، موجة انتقادات واسعة بعد ظهورها بملابس كاشفة في أحد مساجد اسطنبول، ونشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واتهم العديد من المتابعين "آمبر" بأنها لا تحترم الأديان والمقدسات الإسلامية، وبمجرد تعرضها لانتقادات أغلقت الممثلة الأمريكية التعليقات على صورها.

معلومات عن آمبر هيرد

- ولدت في 22 أبريل 1986، أي تبلغ من العمر 34 عاما.

- نشأت في تكساس.

- يعمل والدها ديفيد مقاولاً، وتعمل والدتها بايج باحثة إنترنت للولاية.

- تعلمت في أكاديمية سانت مايكل الكاثوليكية في أوستن بتكساس حتى المرحلة الإعدادية.

- تركت الأكاديمية لتعمل في هوليوود.

- ورغم أنها كانت متدينة في البداية، إلا أنها أعلنت نفسها ملحدة مؤخرا.

- اعترفت في حفل تحالف المثليين ضد التشهير أنها ثنائية الجنس، وظهرت مع حبيبتها المصورة تاسيا فان ري.

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- خسرت صديقتها وهي مراهقة.

- بدأت بعد ذلك تمثل أدوارا بسيطة في بداية حياتها الفنية.

- أشهر أدوارها دور غريتا ماثيوز في برنامج تلفزيون "ذا سي دبليو" بعنوان "Hidden Palms".

- جمعتها بجوني ديب قصة حب عام 2012، وخطبها ثم تزوجها في 2015، إلا أنهما انفصلا في 2016.

- ظهرت "هيرد" في كثير من البرامج التلفزيونية في لوس أنجلوس.

- شاركت في رفع الوعي عن العنف المنزلي والعنف الجنسي.

- أصبحت سفيرة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لحقوق المرأة وخاصة العنف القائم على النوع في 2018.

- لقبت بـ مناصرة لحقوق الإنسان لأجل مشاركتها في حملة الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

- تشارك كذلك في حملات حماية الحقوق عبر الإنترنت خاصة بعد انتشار صورها عارية.