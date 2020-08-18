محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن أسلوب الحياة الصحي يحد من خطر الإصابة بالسرطان، موضحا أن أسلوب الحياة الصحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة.

وأشار المركز الألماني إلى أن البدانة تعزز فرص الإصابة بعدة أنواع من الأورام الخبيثة مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون وسرطان الكلى.

ولتجنب هذا الخطر ينبغي تناول الكثير من الفاكهة والخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة بالإضافة إلى تقليل نسبة الدهون واللحوم في الغذاء، مع تناول الأسماك مرتين أسبوعيا.

كما يمكن خفض خطر الإصابة بالسرطان من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية، مع مراعاة الوقاية الدائمة من أشعة الشمس الشديدة.