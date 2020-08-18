5 أعشاب تسبب جفاف لبن الأم.. منها المرمرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل تحتاج الأم لتناول المزيد من السوائل الدافئة والباردة لإدرار حليب الثدي، ولكن هناك بعض الأعشاب تتسبب في جفاف لبن الأم، مما لا يشبع احتياجات الصغير، وقد يدفع ذلك للاستعانة بالألبان الصناعية والتي قد تعرض الطفل للكثير من المشكلات الصحية، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:

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