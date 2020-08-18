كتب: هن - 12:41 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل قرع عسل بالبشاميل، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير عمل قرع عسل بالبشاميل 1 ونصف كيلو قرع عسل نصف كيلو سكر البشاميل 10 ملاعق كبيرة دقيق سمنة ربع كوب زيت 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 1 لتر لبن 1 كوب شربات القرع المسلوق Advertisements 1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة 1 كوب قشطة للتقديم 2 كوب جوز هند طريقة عمل قرع عسل بالبشاميل يخلط السكر مع قطع قرع العسل ويترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل يغلى الخليط على النار حتى تمام سلق القرع البشاميل يشوح الدقيق في الزيت والسمنة على النار يضاف اللبن واللبن البودرة وشربات القرع والفانيليا وجزء من القشطة توضع في الفرن حتى يحمر الوجه تزين بالقشطة وجوز الهند وتقدم يوضع قرع العسل المسلوق في بايركس يضاف خليط البشاميل

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