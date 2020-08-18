الامارات | «حبيب مر من هنا».. أمسية وفاء في اتحاد الكتّاب

شكرا لقرائتكم خبر عن «حبيب مر من هنا».. أمسية وفاء في اتحاد الكتّاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أمسية تحت عنوان «حبيب مر من هنا»، وذلك إحياءً للذكرى السنوية الأولى لرحيل الشاعر والكاتب الصحافي حبيب الصايغ، وفاءً وتقديراً له. ويشارك في الأمسية التي تقام في الساعة الثامنة من مساء غد الأربعاء، عبر منصة زوم، كل من الكاتب العماني سعيد الصقلاوي رئيس الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء، والشاعر الإماراتي طلال سالم عضو الاتحاد، والكاتب الصحافي والباحث الإماراتي ناصر الظاهري، عضو الاتحاد، وتديرها الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري عضو مجلس الإدارة رئيس الهيئة الإدارية لفرع دبي.

يذكر أن الراحل حبيب الصايغ، الذي ولد في أبوظبي عام 1955، شغل حتى رحيله في 20 أغسطس 2019 منصب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ورئيس تحرير مجلة شؤون أدبية، ورئيس التحرير المسؤول في جريدة الخليج، وكان له عمود يومي في الجريدة، وكان من مؤسسي اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عام 1984، وقد صدر له ما يزيد على 11 ديواناً شعرياً.

وقال الأمين العام للاتحاد، الدكتور محمد بن جرش: «لا ريب في أن الشاعر والإعلامي حبيب الصايغ ترك فراغاً كبيراً في الساحة الثقافية، ذلك لأنه لم يكن شاعراً عادياً، فقد حقق مراتب متقدمة في قصيدة النثر على مستوى الخليج والوطن العربي، وهو إضافة إلى ذلك استطاع أن ينقل قصيدة النثر الإماراتية إلى فضاءات واسعة».

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محمد بن جرش:

• «حبيب الصايغ ترك فراغاً كبيراً في الساحة الثقافية لأنه لم يكن شاعراً عادياً».

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