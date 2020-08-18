الامارات | «أخبار دبي للإعلام» يطلق برنامج «الإمارات رسالة سلام»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أخبار دبي للإعلام» يطلق برنامج «الإمارات رسالة سلام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الأخبار التابع لقطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن إنتاج حلقات خاصة تبث على مدار أيام الأسبوع عبر شاشة تلفزيون دبي، تتناول رسالة السلام من دولة الإمارات للشعب العربي في كل الدول العربية وللشعب الفلسطيني بشكل خاص، بعيداً عن لغة الشعارات الجوفاء والصراخ، التي لم تعد أدوات تناسب عصراً تديره الدول المتقدمة بنهج التسامح.

وتستضيف حلقات البرنامج الجديد الذي يحمل عنوان «الإمارات رسالة سلام»، عدداً من الشخصيات والمحللين في مجال علوم السياسة والاقتصاد، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، للحديث عن مضمون وتفاصيل معاهدة السلام مع إسرائيل، في ظل ترحيب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول حول العالم.

الحلقة الأولى من البرنامج الخاص قدمها الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، واستضاف عبر الأقمار الاصطناعية كلاً من: فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات الاستراتيجية من الكويت، ومن القاهرة الدكتور عماد جاد النائب في البرلمان المصري، إلى جانب ضيوف استديو مركز الأخبار: أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، وضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

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