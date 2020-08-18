الامارات | «يا بيروت» مبادرة من مراكز «الفطيم» لدعم الشعب اللبناني

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شكرا لقرائتكم خبر عن «يا بيروت» مبادرة من مراكز «الفطيم» لدعم الشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «ماجد الفطيم» مبادرة «يا بيروت» من أجل توفير الدعم والمساعدات للشعب اللبناني، بعد الانفجار المأساوي الذي هزّ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري. وتشارك في هذه المبادرة كل مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، وسيتم جمع التبرعات وتوزيعها على العائلات اللبنانية والأفراد الذين تضرّروا جراء تفجير بيروت. وتشمل هذه التبرعات السلع الغذائية غير القابلة للتلف، والألبسة، والأجهزة الإلكترونية، والكتب، والألعاب.
وبدأت «ماجد الفطيم» بتفعيل هذه المبادرة في دولة الإمارات، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وسيتم وضع صناديق التبرعات عند نقاط متعدّدة في مراكز التسوق.
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