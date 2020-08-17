أحمد عوضي يهدي ياسمين عبدالعزيز أغنية "بالبنط العريض" مع قلوب حمراء

علاقات و مجتمع

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة على خاصية "ستوري" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يقود سيارته، ويستمع لأغنية المطرب حسين الجسمي الجديدة "بالبنط العريض"، ويهديها لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز من خلال الإشارة لها مع وضع لها "إيموشن قلوب حمراء".

واعتاد الثنائي على تبادل الصور والفيديوهات عبر حسابتهما الشخصية، وتشجيع بعضهما في أعمالهما الجديدة، سواء قبل إعلان زواجهما أو بعده، وكانت آخرها إهداء "العوضي" أغنية حسين الجسمي الجديدة إلى "ياسمين".

وأغنية "بالبنط العريض"، كلمات أيمن بهجت قمر وألحان حسين الجسمي وتوزيع توما، ومن كلمات الأغنية: "حبيبي بالبنط العريض غالي وأقرب من الوريد حالتي تتشخص جنون بيقولولي أنا بيك مريض أتاري كا ما أحب فيك بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دي في إيديك، ما أنت في لقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، بابقى زي واحد جديد".

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ويشارك "العوضي"، في مسلسل "شديد الخطورة"، على منصة "watch it"، الذي تصدر التريند في أولى حلقاته، وأشاد الجمهور بأداء "العوضي" في الحلقة الأولى من المسلسل، مقدمين له التهنئة في أولى بطولاته مع الدراما التلفزيونية.

وينتمي مسلسل "شديد الخطورة"، إلى نوعية أعمال الـ 7 حلقات، ومن المقرر تقديمه على مواسم خلال الفترة المقبلة، حيث تدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته ريم مصطفى، رياض الخولي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، محمود حجازي، خالد كمال.