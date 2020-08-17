زي المطاعم وفي 4 خطوات.. طريقة عمل سجق مشوي

مطبخ

كتب: هن - 11:01 م | الإثنين 17 أغسطس 2020

يغتبر السجق المشوي من أكثر الأكلات المفضلة لدي الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده. وإليكِ طريقة عمل سجق مشوي، على طريقة الشيف زينب مصطفى. مقادير سجق مشوى كيلو سجق Advertisements كوب طماطم شيري 3 أرغفة خبز صاج حزمة بقدونس طريقة تحضير سجق مشوى - يرص السجق والطماطم الشيري في الأسياخ الخشبية -يوضع في جريل على النار - يقلب على النار حتى النضج - يقدم مع الخبز ويزين بالبقدونس المفروم

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