مرصد جرائم العنف: يوليو الشهر الأكثر عنفا ضد المرأة في 2020 بـ51 جريمة

علاقات و مجتمع

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أصدر مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء، التابع لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، في بيان صحفي اليوم، أن شهر يوليو تصدر نسب ومعدلات العنف ضد النساء والفتيات، بإجمالي 51 حالة جريمة عنف، مقارنة بعدد حالات وجرائم العنف في النصف الأول من السنة التي بلغت 116 جريمة.

حيث سجل مرصد جرائم العنف في شهر يوليو، عدد (51) جريمة عنف، وهو يعد الأعلى في معدل الجريمة مقارنة بشهور النصف الأول من عام 2020، حيث رصد فيه عدد (25) حالة قتل لنساء وفتيات في مختلف الأعمار، منها (23) جريمة على يد شريك أو فرد من أفرد العائلة، بالإضافة إلى جثتين مجهولتين عليهما آثار تعذيب، بجانب تسجيل عدد (7) حالات انتحار، وعدد (5) حالات اغتصاب، وعدد (11) بلاغا عن جرائم تحرش جنسي، وعدد (3) بلاغات عن جرائم تحرش إلكتروني.

ويعد الشهر الأعلى -إلى الآن- من حيث عدد ومستوى الإبلاغ، ولعل ذلك يعود لحالة الحراك المجتمعي والرغبة في الإبلاغ على أثر كشف جرائم تتعلق باغتصاب وابتزاز وتهديد عدد من الفتيات على يد نفس الجاني، القضية المعروفة إعلاميا بقضية "بسام أحمد زكي"، تبعها الإفصاح عن القضية المعروفة إعلاميا "باغتصاب فتاة فندق الفيرمونت"، وموافقة مجلس الوزراء على قانون سرية بيانات ضحايا الاعتداء الجنسي.

أوضحت نجوى رمضان، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن المرصد بصدد إصدار تقرير النصف الأول من عام 2020، خلال أيام، وهو تقرير مفصل عن حالات العنف والجرائم التي تعرضت لها النساء والفتيات خلال فترة العزل نتيجة فيروس كورونا، وأن المرصد يعد منصة لتوثيق بيانات جرائم العنف المعلنة رسميًا ضد النساء والفتيات، حيث يعتمد في الرصد على ما ينشر على المواقع الإخبارية المصرية العامة والخاصة، بجانب بيانات المكتب الإعلامي للنائب العام المصري في محاولة لتقديم صورة مقاربة للواقع عن معدلات العنف الممارس ضد النساء والفتيات وأشكاله المختلفة مدعمة بيانات عن المناطق الجغرافية المنتشر بها وأعمار الضحايا، بحيث يساعد المنظمات والهيئات غير الحكومية العاملة بقضايا العنف ضد النساء وحقوق المرأة والمساعدة القانونية من توجيه جهودهم لتصميم مشروعات وتدخلات مبنية على استدلالات إحصائية وبيانات محدثة بوقائع موثقة دوريًا توجه للمناطق الجغرافية التي تسجل أعلى معدلات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وسوف يصدر عن المرصد، تقارير ربع ونصف سنوية وسنوية، مسجل فيها هذه الحالات، بجانب بيان شهري يوضح أعداد النساء والفتيات اللاتي قتلن على يد شريك أو فرد من أفراد عائلتهن، وأعداد حالات الانتحار المسجلة وحالات الاغتصاب وحالات التحرش والتحرش الإلكتروني المبلغ عنها.