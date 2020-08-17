فيديو.. هنا شيحة تتذكر طفولتها: السهر ممنوع

علاقات و مجتمع

حلت الفنانة هنا شيحة ضيفة على برنامج "سهرانين"، المذاع عبر فضائية "OnE" وتحدثت فيه عن كواليس من طفولتها وتربية والدتها لها.

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وقالت "شيحة"، إنها تحب السهر حاليا بشكل كبير، وتحب الخروج والفسح، وكانت كذلك من صغرها إلا أن تربية والدتها كانت تمنعها من السهر.

وعن كواليس طفولتها قالت، "ماما تيجي بدري جدا الساعة 8، تقول الكتاكيت يدخلوا يناموا، طيب المسلسل طيب أي حاجة، لا ممنوع، عشان كدة طلعت بحب السهر".

وترغب هنا شيحة، أحيانا في السهر، إلا أنها لا تستطيع معظم الأوقات لأنها تستيقظ مبكرا في السادسة صباحا، "وبقول الولاد يناموا على 9 أو 10 وأسهر أنا بس مش بعرف".