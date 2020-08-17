6 علامات غير شائعة تكشف حدوث الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تختلف العلامات الأولية التي تكشف عن حدوث الحمل بين كل امرأة، ومن أبرز تلك الأعراض الغثيان والتعب العام وآلام البطن وأسفل الظهر، وكذلك التغيرات المزاجية، ولكن هناك مجموعة أخرى من الأعراض الأولية للحمل ولكنها غير شائعة، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:

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