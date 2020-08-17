عادات تسبب اسمرار الشفاه.. تجنبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يشتكي العديد من السيدات من أن لديهن شفاه ذات لون داكن، ما يجعلهن يشعرن بالضيق والانزعاج، ويرجع سبب ذلك إلى مجموعة من العادات الخاطئة التي تسبب تغير لون الشفاه من الوردي أو الأحمر إلى الداكن، والتي نذكرها لكم، بحسب موقعي "timesofindia" و"thegreenmaven".

1- عدم ترطيب شفتيك:

يمكن أن تتسبب الشفاه الجافة والمتشققة في تغير لونها، لذا من المهم ترطيبها، وذلك عن طريق وضع مرطب شفاه جيد.

2- عدم إزالة الجلد الميت:

تميل الشفاه الخارجية إلى فقدان الرطوبة بسهولة لأنها طبقة الجلد الأكثر نحافة على وجهنا، وللتخلص من التشقق والجفاف، يجب تقشير الشفاه بشكل منتظم لإزالة الجلد الميت والحفاظ على شفتيك صحية.

3- حروق الشمس:

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تماما مثل بشرتك، يمكن أن تتعرض شفتيك أيضا لحروق الشمس، وبالتالي، يجب حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية القاسية، من خلال وضع مرطب شفاه يحتوي على عامل حماية قبل الخروج من المنزل.

4- التدخين:

يمكن أن تكون الشفاه داكنة بسبب التدخين المنتظم، وبمجرد استنشاق دخان السيجارة، ينتقل النيكوتين والقطران على الشفاه، ما يؤدي إلى تغير اللون في النهاية.

5- قلة العناية بالشفاه:

من الأخطاء التي ترتكبها العديد من الفتيات هو تجاهل وإهمال العناية بالشفاه، لذا يجب تضمينها في روتين العناية بالبشرة أيضا، ولتحسين مظهرها، يمكنك تدليك زيت اللوز كل ليلة، حيث إنه يساعد على تنظيم تدفق الدم، ما يجعلها فاتنة.

6- استخدام الكثير من أحمر الشفاه:

المواد التي يتم تصنيع أحمر الشفاه منها يمكن أن تكون محملة بالمواد الكيميائية، وبالتالي تترك آثارا على الجلد حتى بعد التنظيف، ويمكن أن يتسبب ذلك في تصبغ الشفاه أو تجعدها بمرور الوقت، لذا حاولي التقليل من الإفراط في استخدام أحمر الشفاه ومن الأفضل ترطيب شفتيك دائما قبل وضع أحمر الشفاه.