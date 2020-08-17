فوائد لا تتوقعها لمعجون الطماطم.. إليك أضرار الإفراط فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: يعتمد البعض على إضافة معجون الطماطم إلى الكثير من الأطعمة لتكسبها مذاق ولون وكثافة أفضل وأغنى، يحمل معجون الطماطم عدد من الفوائد الصحية، ولكن قد يعرض أيضًا للمزيد من الأضرار عند الإفراط في تناوله، لمزيد من التفاصيل يمكن الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا

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