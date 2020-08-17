الإفرازات الخضراء للحامل.. ماذا تعني ومدى خطورتها على الأم أو الجنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تمر الحامل تغييرات نفسية وهرمونية وجسدية عديدة خلال فترة الحمل، وتختلف الأعراض من شهر لآخر، وعادة تهتم الحامل بمراقبة كل هذه التغييرات والتي من بينها الإفرازات المهبلية.

وتعتبر الإفرازات المهبلية أمراً طبيعياً خلال فترة الحمل ولكن كانت الإفرازات خضراء اللون يجب توخي الحذر الشديد، واستشارة الطبيب فورا، إذ يمكن أن تكون علامة على وجود عدوى قد تسبب مضاعفات خطيرة لحملك، نستعرضها لكِ وفقاً لموقع "هيلث لاين" الطبي.

تشمل الأسباب الشائعة للمخاط المهبلي الأخضر ما يلي:

- الكلاميديا.

- السيلان.

- داء المشعرات.

- التهابات الكلاميديا.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه (CDC) ، فإن الكلاميديا أكثر أنواع البكتيريا المنقولة جنسيًا شيوعًا في الولايات المتحدة.

الأعراض

معظم النساء، بما في ذلك الحوامل، لا تظهر عليهن أعراض عدوى المتدثرة. بالنسبة للنساء اللائي لديهن أعراض، فقد يشملن:

- إفرازات مهبلية غير طبيعية، غالبًا ما تكون خضراء.

- رائحة مهبلية كريهة.

- حرقان / حكة.

- عدم الراحة عند التبول.

- نزيف بعد ممارسة العلاقة الزوجية.

وقد تؤثر الكلاميديا غير المعالجة عند النساء الحوامل بما يلي:

- الولادة المبكرة.

- انخفاض الوزن عند الولادة.

- التهاب ملتحمة الأطفال حديثي الولادة (الرمد الوليدي).

- الالتهاب الرئوي عند المولود.

علاج الكلاميديا

يتم علاج الكلاميديا بالمضادات الحيوية، مثل أزيثروميسين أو دوكسيسيكلين.

التهابات السيلان

السيلان هو أحد الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

الأعراض

معظم النساء، بما في ذلك الحوامل، لا يعرفن أنهن مصابات بمرض السيلان لعدم ظهور أعراض عليهن. وبالنسبة لأولئك اللواتي يعانين من الأعراض، تشمل:

- إفرازات مهبلية غير طبيعية، غالبًا ما تكون خضراء.

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- رائحة مهبلية كريهة.

- حرقان / حكة.

- عدم الراحة عند التبول.

- نزيف مهبلي بين فترات.

هل يمكن أن يؤثر السيلان على الحمل؟

إذا كنت تعانين من مرض السيلان أثناء الولادة، يمكنك نقل العدوى لطفلك، وقد تشمل المشاكل الصحية للأطفال الذين يصابون بمرض السيلان من أمهاتهم ما يلي:

- العمى.

- التهابات المفاصل.

- التهابات الدم.

- تقرحات في فروة الرأس.

اختبار السيلان

خلال زيارتك الأولى قبل الولادة، سيقوم طبيبك عادةً بفحصك للكشف عن السيلان إذا كنت في فئة عالية الخطورة. إذا استمر تعرضك لخطر كبير، فمن المرجح أن يقوم طبيبك بفحصك مرة أخرى خلال الثلث الثالث من الحمل.

داء المبيضات

الذي يشار إليه أحيانًا باسم داء المشعرات، هو مرض منتشر ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي يسببه عدوى طفيلية المشعرات المهبلية.

الأعراض

معظم النساء بما في ذلك الحوامل المصابات بالطفيلي لا تظهر عليهن أعراض، فلا يمكنهن معرفة أنهن مصابات.

بالنسبة لأولئك النساء اللواتي يعانين من الأعراض، قد تشمل:

- إفرازات مهبلية غير طبيعية، غالبًا ما تكون خضراء.

- رائحة مهبلية كريهة.

- احمرار الأعضاء التناسلية.

- حرقان / حكة.

- عدم الراحة عند التبول.

- عدم الراحة أثناء العلاقة الزوجية.

- إذا كنت حاملاً وتعاني من داء المشعرات، فمن المرجح أن:

الولادة المبكرة.

ولادة طفل بوزن منخفض عند الولادة.

نقل العدوى إلى طفلك.