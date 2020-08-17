7 أساسيات و5 ممنوعات.. ما يجب على الرجل فعله في أول موعد غرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

لا شك أن المقابلة الأولى لبدء علاقة عاطفية جديدة مع شريكة حياتك تعلق في الأذهان طويلا، فاحرص على أن تصنع الذكريات الجيدة.

ولهذا يذكر علماء النفس وخبراء العلاقات، بعض القواعد البسيطة التي تمكنك من تخطي اللقاء الأول بجدارة، ومنها:

اجعل وقت المقابلة قصير:

تقول الأمريكية كلو كارميشيل الحاصلة على الدكتوراه في علم النفس لموقع "womens health mag"، إنه من ضمن أهم القواعد التي يجب الالتزام بها مع المرأة في أول لقاء، ألا يطول موعد المقابلة لأكثر من 90 دقيقة، وتشير إلى أنه وقت كافِ للتعرف على الشخص بشكل مبدأي.

كن صريحًا بشأن الرغبة في علاقة:

إذا كان الهدف من المقابلة هو البدء في علاقة تستمر للأبد فعليك إخبار الطرف الآخر بأنك كنت تبحث عنها، حتى إذا كنت قلقا من رد فعلها، حاول أن تعرض فكرة أنك تريد الارتباط وليس بالضرورة معها بالأخص.

لا تشعر بأنك ملزم بإرسال رسالة شكر:

اكتفِ بتحية وشكر الطرف الآخر عند انتهاء الموعد، ويجب عليك فعل ذلك سواء كنت تريد أن تراها مرة ثانية أم لا، ومن المفترض أن ترسل المرأة رسالة بعد وقت قصير من المقابلة حتى تشعر الطرف الآخر أنها مهتمة بالموضوع وتبين موافقتها المبدأية.

امنح الطرف الآخر أسبوعين للتواصل معك مرة أخرى:

قد يحتاج الطرف الآخر أن يفكر جيدًا ويأخذ وقتا طويلا، كي يستطيع أن يحدد مدى التوافق بينهم والخطط التي يمكن وضعها في المستقبل، فانتظر أسبوعين فهذا متسع من الوقت ليقرر الشخص ما إذا كان يريد رؤيتك مرة أخرى ومتى.

اطلب ما تريده من الطعام:

هناك الكثير من القواعد التي تجبرك على عدم طلب طعام والاكتفاء بمشروب فقط، أو طلب سلطة، وعند طلب الطعام لا تترك الطبق فارغًا، ولا تأخذ الطعام المتبقي معك، ولكن كل هذه القواعد ليست أساسية أو مهمة وسخيفة، ومن المهم طلب الطعام الذي تحبه، وإذا تبقى طعام أطلب أن تأخذه معك، فسوف يحترمك الطرف الآخر بأنك لن تهدر في الطعام.

استخدم لغة الجسد لتثبت ثقتك في نفسك:

يقول Rob Riker خبير لغة الجسد لصحيفة independent إن لغة الجسد يمكن من خلالها أن تثبت ثقتك في نفسك والتي تشمل الوقوف والجلوس بشكل مستقيم، والحفاظ على التواصل البصر أثناء الاستماع أو التحدث.

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وإذا توقف الطرفان عن الحديث يجب النظر إلى الأمام بدلًا من الأرض، وهذا يدل أنك تتعامل مع أي شيء ولا تخاف أو تهرب منه.

استمع بانتباه جيدًا:

في اللقاءات الأولى حاول ألا تكون مستمعا فقط، ولكن عند الاستماع انتبه جيدًا وشارك في الكلام.

وهناك أيضًا العديد من المواقف التي يفضل الابتعاد عنها في اللقاء الأول مثل:

تجنب الحديث عن العلاقات القديمة في أول لقاء:

لابد من إخبار الطرف الآخر عن العلاقات السابقة وكيف انتهت، ولكن تجنب أن تكون في اللقاءات الأولى، وتحدث دائمًا عن كيفية نجاح علاقتك الجديدة مع شريكة حياتك

ويمكن التحدث عن أي علاقات سابقة بعد مرور الوقت، وإذا تم طرح عليك سؤال عن أي علاقة سابقة يمكنك عدم الإجابة عليه بطريقة مهذبة مثل: "يسعدني أن أخبرك عن تلك الأشياء عندما نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، ولكن حاليًا أنا مهتم بالسماع إليك".

لا تنظر إلى الموبايل كثيرًا:

إذا حددت موعد المقابلة أو وافقت عليه فيجب أن تترك كل شيء من أجل هذا الموعد، فهذا يدل على عدم اهتمامك بالشخص الجالس معك.

لا تغازل الطرف الآخر أو تجامله:

في الموعد الأول لا تقل لها كم أنت جميلة، والعديد من جمل المغازلة حتى لا تشعر بالإحراج.

لا تنظر إلى أي فتاة أخرى:

احرص وأنت جالس معها ألا تنظر إلى فتاة أخرى حتى لا تقلل منها وسوف تأخذ عنك انطباعا سيئا.

لا ترسل رسالة بعد الموعد:

لا يوجد سبب لإرسال رسالة متابعة بعد المقابلة، فهي تضع الطرف الثاني في موقف يشعرون فيه بأنهم ملزمون بالرد بطريقة معينة، فلا تفعل ذلك وانتظر أن تتلقى رسالة إذا كان الأمر مرغوب فيه.