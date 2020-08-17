إطلالات رسمية للعمل من مدوّنات الموضة الخليجيات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تميل الفتيات للتنوع في إطلالاتهن، لا سيّما في العمل، ولصعوبة اختيار بعض المحجبات إطلالات متجددة وأنيقة يوميًّا؛ جمعنا لكِ عزيزتي عدة خيارات محتشمة باستايل رسمي من مُدونات الموضة الخليجيات؛ لتتأنقي في المكتب على غرارهن.



خيارات لولوة الخطاف للمحجبات في المكتب

لولوة الخطاف



لولوة الخطاف يوتيوبر وبلوجر، يتابع حسابها الرسمي على إنستجرام أكثر من ٥٤٠ ألف متابع، حيث تنشر عليه العديد من الصور لإطلالاتها المتنوعة، التي استوحينا لكِ عزيزتي منها عدة خيارات مناسبة للمكتب، وظهرت في إحداها بقميص أبيض رسمي وبنطال ومعطف رماديين مزينيْن بالذهبي بطريقة أنيقة، وجمَّلت إطلالتها بحجاب أبيض وإكسسوارات فضية؛ لإطلالة أنيقة رسمية مناسبة للشابات، وارتدت في الإطلالة الثانية بنطالاً أسودَ وبلوزة طويلة سوداء مزيّنة بحزام ذهبي للخصر، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالأبيض والأسود؛ لخيار حيادي أنيق ومناسب للعمل.

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إطلالات دلال الدوب للعمل

دلال الدوب



دلال الدوب مدوّنة موضة كويتية ويوتيوبر مختصة بالأزياء والمكياج، والمواضيع التي تهم الشابات، ويتابعها على إنستجرام أكثر من مليوني ونصف مليون متابع، ومن وحيها جمعنا لكِ عدة خيارات مناسبة للعمل، حيث نسقت بنطالاً أسودَ واسعًا وبلوزة بيضاء مع بليزر أبيض بطبعات سوداء ناعمة، وزيّنت إطلالتها بحقيبة برتقالية؛ لزيّ عصري مميز، وتأنقت في إطلالة مشابهة ببنطال برتقالي واسع وبلوزة بيضاء مع بليزر أبيض مزيّن بطبعات زرقاء، وزيّنت إطلالتها بالأبيض والبرتقالي؛ لخيار مناسب للشابات، واختارت في الإطلالة الثالثة بنطالاً وبليزر باللون الأسود المزيّن بخطوط طولية بيضاء مع تيشيرت أسود بسيط.

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تنسيقات رسمية من مريم محمد

مريم محمد



تنشر البلوجر المختصة بالأزياء مريم محمد الكثير من الصور لإطلالاتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، والذي يتابعها من خلاله أكثر من مليوني متابع، حيث تجمّلت ببنطال من الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء ومعطف بيج، وتزيّنت في إطلالة أخرى ببنطال جينز ضيق وقميص زهري واسع مزين بحزام للخصر وزيّنت إطلالتها بإكسسوارات ملونة، وتألقت في الإطلالة الثالثة ببنطال واسع من الجينز الأسود مع قميص أبيض ومعطف بنيّ مصمم بشكل الصدرية؛ لإطلالة حيادية أنيقة، وفي الإطلالة الأخيرة؛ ظهرت ببنطال زهري وقميص أبيض مزيّن بحزام للخصر وريش أبيض ناعم؛ لمظهر أنثوي أنيق.



ملابس مناسبة للعمل من سارة الدهيم

سارة الدهيم



سارة الدهيم بلوجر ومؤثرة في مجال الموضة والأزياء، تنشر على حسابها الرسمي على إنستجرام الكثير من الصور لإطلالاتها المتنوعة، حيث يتابعها حوالي ١٠٠ ألف متابع، ومن وحيها جمعنا لكِ خياريْن مميزيْن؛ حيث جاءت ببنطال وحجاب باللون الأبيض مع قميص زيتي طويل مزيّن بأزرار ومطاطات ناعمة، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال جينز أزرق مع بلوزة بيضاء بسيطة وقميص بيج مصمم بأسلوب شبابي.

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