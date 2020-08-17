كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يعد تنسيق ألوان الأحذية مع الملابس من الأمور المهمة لدى الكثير من السيدات، إذ ترغبن في الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة.

وهناك عدة معايير يجب اتباعها عند اختيار الحذاء المناسب لكل إطلالة، لذا يجب أن تحرص كل فتاة على انتقاء ما يناسب إطلالتها ككل، حتى تظهر بشكل متميز.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" دليلك الشامل لتنسيق ألوان الأحذية مع ملابسك، يمكنك أن تستوحي منها عدة أفكار، للظهور بإطلالة مميزة وراقية.



تنسيق حذاء باللون الأسود مع الملابس

تنسيق حذاء باللون الأسود مع الملابس



يعد اللون الأسود من الألوان الكلاسيكية، والتي لا تختفي موضتها مع مرور الزمان، إذ يمكن الاستعانة به في مختلف الإطلالات.

ويعد تنسيق حذاء باللون الأسود مع الملابس الأكثر شيوعا وانتشارا، فيمكن اعتماده في الإطلالة الكاجوال، وكذلك الإطلالات الرسمية.

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تنسيق حذاء باللون الأبيض مع الملابس

تنسيق حذاء باللون الأبيض مع الملابس



أصبح الحذاء باللون الأبيض من الأشياء الأساسية في خزانة كل فتاة، إذ تعتمد عليه بشكل كبير في إطلالاتها المختلفة.

إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة كاجوال، يمكنك اعتماد حذاء رياضي باللون الأبيض، يضفي على إطلالتك قدرا من الأناقة والجاذبية.

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تنسيق حذاء باللون النيود مع الملابس

تنسيق حذاء باللون النيود مع الملابس



يعد اللون النيود أحد الألوان الهادئة والبسيطة، وتعتمده معظم الفتيات في مختلف الإطلالات، سواء بقطع الملابس أو الشنط أو الأحذية.

وأهم ما يميز الحذاء باللون النيود أنه يمكن تنسيقه مع مختلف الملابس، ويضفي على الإطلالات جاذبية وسحرا خاصا.



تنسيق حذاء باللون الأزرق مع الملابس

تنسيق حذاء باللون الأزرق مع الملابس



على الرغم من أن اللون الأزرق من الألوان الكلاسيكة، إلا أن الكثير من الفتيات تعتمده حتى الآن بمختلف إطلالتهن، فيمكن تنسيقه مع الإطلالات الرسمية، وكذلك الكاجوال.

وأهم ما يميز اللون الأزرق أن يضفي على الإطلالات أناقة وجاذبية، لذا تفضله معظم الفتيات سواء بخروجاتها المسائية أو النهارية.



تنسيق حذاء باللون الفوشيا مع الملابس

تنسيق حذاء باللون الفوشيا مع الملابس



تفضل معظم الفتيات الظهور بإطلالات جاذبة وغير مألوفة، باعتماد الألوان الصارخة كاللون الفوشيا، فهو من الألوان الراقية.

ويمكنك تنسيق الحذاء باللون الفوشيا بمختلف الطرق، مع الحرص على أن تتناسب مع ألوان الملابس، وكذلك المناسبة التي تحضريها، ويفضل تنسيقها مع شنطة اليد، لتمنحك إطلالة مميزة وجذابة.

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