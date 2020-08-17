هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان أسود قصير.. ومتابعون: باربي

لايف ستايل

جذبت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها، بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هنا" في الصورة مرتدية فستان جينز أسود قصيرا، حاملة حقيبة من اللون ذاته على كتفيها، بينما تركت شعرها منسدلًا كعادتها.

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وتفاعل مع صورة "هنا"، العديد من متابعيها في التعليق على الصورة التي لاقت إعجاب الكثيرين ومنها: "بحبك"، "قمر أوي"، "باربي"، "طول عمرك قمر".

ويذكر أن الفنانة هنا الزاهد، شاركت في فيلم "الغسالة"، وهو من بطولة الفنان محمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.