مصاب كورونا يعقد قران ابنته "من البلكونة" (فيديو)

علاقات و مجتمع

مازالت جائحة كورونا التي لم تنته، تغير الكثير من معايير الاحتفالات المعهود، والتجمعات التي اعتدنا عليها، والتي أصبحت من المحظورات حاليًا لتفادي انتقال العدوى.

فخلال الفترة الأخيرة اتجه العديد من العرسان للاحتفال "أون لاين" لتجنب التجمعات، ومؤخرًا اتبع رجل سعودي مصاب بفيروس كورونا، حيلة جديدة خلال عقد قران ابنته، حيث ابدى موافقته من شرفة منزله، وأصر على عقد القران حتى قبل تعافيه.

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وتداول رواد "تويتر" مقطع من عقد القران، حيث ظهر العريس والمأذون والشهود في ساحة المنزل الخارجية، ووالد العروس من الشرفة.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن والد العروس أتم الأمر بسبب أن العريس ووالده حضرا من منطقة تبوك، وهي منطقة بعيدة عن منزل العروس.

وكشف والد العروس عبدالمجيد بن أحمد الغبيشي الزهراني، لـ "سبق" كواليس الزفاف، مؤكدًا إن العريس ووالده حضرا من منطقة تبوك، وعند علمه بإصابتي بفيروس كورونا المستجد عرضا تأجيل كتابة العقد، ولكن لأن المسافة التي قطعاها تزيد على 1000 كيلو متر رفضت ذلك، وكتبنا عقد القران تخفيفا عليهما.

مؤكدًا إنه كلف نجله بإكرام الضيوف، والمكوث بالحجر الصحي في منزله، مشيرًا إلا إنه هو من قام بتوثيق عقد القران ونشره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.