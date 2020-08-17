صور.. انتقادات لـ آمبر هيرد بعد ظهورها بملابس كاشفة داخل مسجد

لايف ستايل

ظهرت الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، داخل مسجد في تركيا، وشاركت متابعيها وجمهورها بصورها من داخل المسجد، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبعد نشر آمبر هيرد، الصور بوقت قليل، تعرضت لسيل من الانتقادات، خاصة من المسلمين والعرب، بسبب ملابسها التي وصفوها بأنها "غير لائقة"، وانتشرت صورها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ورغم أن "آمبر" ظهرت مرتدية وشاحا على رأسها، أخفى معظم شعرها، كنوع من التحشم، إلا أن خصلات شعرها ظهرت واضحة من الأمام، كما أن ملابسها كانت شفافة كاشفة عن تفاصيل جسدها.

وكتبت "هيرد" في تعليقها على الصورة، "قضيت اليوم كله في مساجد اسطنبول ولا أستطيع أن أحب تلك المدينة بشكل أكبر".

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وكان من بين الانتقادات التي تعرضت لها أنها "غير محترمة وغير محتشمة"، لظهورها بملابس كاشفة داخل المسجد.

وانتشرت صورها على نطاق واسع مع تعليقها سلبية، "آمبر هيرد لا تعرف معنى الاحترام، لبست وشاحا على رأسها وتركت تفاصيل جسدها ظاهرة للجميع، داخل مسجد فهي لم تحترم الدين الإسلامي".

كما انتقدها البعض لأنها أغلقت التعليقات على الصورة بعد الانتقادات التي تعرضت لها، معتبرين تصرفها نوعا من أنواع التجاهل.