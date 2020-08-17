علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت بإطلالة جريئة. وبدت "الخميسي" بملابس قصيرة، إذ ارتدت "هوت شورت" ونظارة شمس كبيرة، وعلقت على الصورة قائلة: "أقوى عامل للنجاح احترام الذات.. وبالإيمان يمكنك فعل ذلك.. بالإيمان أنت تستحقها.. بالإيمان سوف تحصل عليه". Advertisements وتفاعل معها المتابعين في التعليقات: "دائمًا زي القمر" "بتصغري" "كل ما تكبري بتحلوي" "أوفر شوية الصورة دي" "الصورة دي مش معتادة منك". ويذكر أن لقاء الخميسي، شاركت بدور في مسلسل "سكر زيادة" في رمضان 2020، مع النجمات سميحة أيوب ونبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من لقاء الخميسي بـ"هوت شورت" إلى متابعيها : بالإيمان أنت تستحقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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