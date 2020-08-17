لا تذهب جائعا.. 6 خطوات توفر عليك المال والوقت عند التسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يبدو التسوق من المتاجر الكبيرة مهمة بسيطة، ولكنها قد تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح.

يقدم مجموعة من أشهر الشيفات حول العالم، نصائح عند شراء الطعام من البقالة ومعرفة الأخطاء التي نقع بها، وذلك وفقاً لموقع "إنسايدر".

- إعداد قائمة بما تحتاجه بالتحديد

كتابتك لما تريد يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد والمال، ويجنبك نسيان العناصر التي تريدها، لأن الأغلب يصابون بالتشتيت عند رؤية العروض والعناصر المختلفة بالسوبر ماركت والأسواق.

- تجنب الذهاب إلى الأسواق على معدة فارغة

إذا كنت جائعًا، فقد تميل إلى شراء طعام لا تحتاجه، وبالتالي تنفق أموالًا أكثر من اللازم، وستقوم بشراء ما تريد أكله الآن وليس ما تريده لمستلزمات البيت بالفعل.

- نظم قائمة مشترياتك

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يجب تجميع العناصر حسب المنتجات الأساسية، ومنتجات الألبان، والمجمدة، والخضروات، والعطارة والمخبوزات.

تنظيم قائمتك بهذه الطريقة سيسمح لك بالمرور بسلاسة عبر الرفوف والأقسام بالسوبر ماركت وعدم نسيان أي شيء.

- تجنب الانجذاب إلى العروض والتخفيضات

قد يغريك الكم الهائل من العروض والتخفيضات، ما يدفعك لشراء ما لا تريده وقد تشتري عناصر منخفضة الجودة لا تساوي المبلغ الذي وفرته، أو يدفعك ذلك لشراء سلع أوشك انتهاء صلاحيتها.

- تجنب الشراء بكميات كبيرة

قد يوفر لك الشراء بكميات كبيرة المال على الورق، لكنه ليس عمليًا دائمًا، لأن الكميات الكبيرة معرضة بشكل أكبر للتلف إذا تم تخزينها بشكل خاطئ.

- تجنب الترتيب العشوائي لمشترياتك

الترتيب العشوائي يجعل من الصعب عليك تفريغ البقالة، وحزم البقالة بسهولة يساعدك على الحفاظ على العناصر المجمدة والمبردة والمعلبة معًا. وسيكون من الأسهل أيضًا تفريغ وفرز طعامك عندما تصل إلى المنزل.