للأمهات.. إزاي تعرفي إن ابنك مصاب بنزلة برد مش كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أن يداهم طفلك أعراض نزل البرد، فيكون بمثابة خطر وقلق تعيش فيها الأسرة كلها، تخوفا من عدوى فيروس كورونا، لتشابه الأعراض.

لذا يوضح لنا الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، الفرق بين أعراض فيروس كورونا ونزلات البرد لدى الأطفال.

أعراض فيروس كورونا لدى الأطفال:

- غالبا لا يصاب الطفل بالرشح.

- ارتفاع درجة الحرارة، ولا تستجيب بسهولة لخافض الحرارة ولا المضادات الحيوية.

- آلام العظام.

- الكحة، تتميز بأنها جافة وشديدة مقارنة بنزلة البرد، ولا يصاحبها البلغم.

- آلام الحلق، عند الإصابة بفيروس كورونا يزداد الآلام كثيرا.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- أعراض الجهاز الهضمي، كالإسهال والمغص.

- صعوبة في البلع.

أعراض نزلة البرد لدى الأطفال:

- الرشح، يصاب به الطفل في دور الأنفلونزا أو البرد العادي.

- ارتفاع درجة الحرارة، ويمكن خفضها باستخدام خافض الحرارة أو المضادات الحيوية.

- آلام العظام.

- الكحة، ولكن ليست بنسبة كبيرة مقارنة بفيروس كورونا.

- آلام الحلق.

- فقدان حاسة الشم والتذوق بنسبة ضئيلة جدا، على عكس فيروس كورونا.

- لا يوجد أعراض للجهاز الهضمي كالسعال والمغص في نزلات البرد.

وأكد "أمير"، أن التحاليل والإشاعات خاصة الأشعة المقطعية على الصدر هي التي تفرق بشكل كبير إذا كان الطفل مصاب حقا بفيروس كورونا أم نزلة البرد.

ونصح استشاري الأطفال، الأمهات خاصة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا بضرورة استشارة الطبيب المختص عند ظهور أي من الأعراض التي تم ذكرها سابقا، حتى إذا كان لدي الطفل نزلة برد، يجب أيضا الذهاب للطبيب.