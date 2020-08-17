هل تكون لقاحات كورونا فعالة بعد ظهور السلالة الأخطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في ظل اقتراب العلماء من إنتاج أول لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، تلقى العالم صدمة جديدة تمثلت في إعلان ماليزيا عن سلالة حديثة من الفيروس التاجي دخلت البلاد، أكثر عدوى بعشر مرات.

وفقا لشبكة بلومبيرج، عثر على تلك الطفرة الجديدة، التي تسمى D614G، بين 3 حالات على الأقل من 45 شخصاً، انتقلت إليهم العدوى عبر صاحب مطعم عائد من الهند، خرق الحجر الصحي المنزلي المحدد بـ 14 يوماً.

وفقًا لتقرير صادر عن "رويترز"، أدت الطفرة إلى زيادة عدد سلالات فيروس كورونا الذي بدوره يزيد بشكل كبير من قدرته على إصابة الخلايا البشرية، ويقول الباحثون إنه لا يزال غير معروف ما إذا كانت هذه الطفرة الصغيرة تؤثر على شدة أعراض المصابين أو تزيد من معدل الوفيات.

هذا الأمر سيثير جدلا كبيرا في الفترة المقبلة، بشأن فعالية اللقاحات التي يستعد العلماء لإنتاجها، بعد أن اعتمدت روسيا اللقاح الذي طوره معهد جماليا على أن يتم إنتاجه في الفترة المقبلة، إضافة إلى تسجيل الصين براءة اختراع للقاح آخر ضد كوفيد-19، مع دخول لقاح أكسفورد المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية وغيره من اللقاحات.

ويكشف "الخليج 365"، هل تكون لقاحات فيروس كورونا فعالة بعد ظهور سلالة حديثة من الفيروس أم يشكل ذلك تهديدا حقيقيا؟

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة

هذه السلالة انتشرت بشكل واسع في أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن منظمة الصحة العالمية أفادت سابقا بأنه لا يوجد دليل على أنها تؤدي إلى عوارض مرضية أكثر خطورة، وفقا لـ"العربية"، ما يعني أن اللقاح ضد كورونا سيكون فعالا حال ثبت أمانه.

أزمة محتملة

في حين أكد مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، أن تلك السلالة الجديدة قد تعني أن الدراسات الحالية حول اللقاحات ربما تكون غير مكتملة أو غير فعالة لمواجهة تلك الطفرة المستجدة.

وكتب نور هشام في منشور على فيسبوك أمس الأحد: "على الناس توخي الحذر واتخاذ المزيد من الاحتياطات لأن هذه السلالة تم اكتشافها الآن في ماليزيا، هناك حاجة ماسة للتعاون حتى نتمكن معًا من كسر سلسلة العدوى".

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تأثير محدود

في حين ذكرت ورقة بحثية نُشرت في "Cell Press"، أنه من غير المرجح أن يكون لتلك الطفرة تأثير كبير على فعالية اللقاحات التي يتم تطويرها حاليًا.

لقاح الإنفلونزا أكثر أمانا

نصح عدد من خبراء الصحة في العالم، بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، في العام الجاري، لنجنب حدة الإصابة بكورونا، خاصة أنه متاح منذ فترة طويلة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

تشكيك في لقاح روسيا

أعلنت روسيا، تسجيل لقاح مضاد لفيروس كورونا بشكل رسمي، لكن خطوة موسكو قوبلت بشكوك دولية، من جراء عدم استكمال التجارب السريرية المطلوبة.

وأبدت منظمة الصحة العالمية شكوكاً بعد إعلان روسيا أن لقاحها على وشك الإنجاز، مذكرةً بأن أي سلعة دوائية يجب أن تخضع لكل الاختبارات والفحوص الضرورية قبل أن يصادق على استخدامها، وأشارت إلى أنها لم تتلق أي شيء رسمي من روسيا.

كما أكدت وزارة الصحة الروسية أن اللقاح ليس مضمون الفعالية حتى الآن، بسبب نقص الدراسات بشأنه، وفقا لـ"العربية".

فعال بنسبة 80%

من جانبه أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز المناعة والحساسية بـ"المصل واللقاح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لقاح "أكسفورد" من أفضل اللقاحات حتى الآن، مضيفا أن مصر في طريقها للتعاقد مع الصين من أجل إيصال اللقاح الصيني إلى مصر فور انتهاء المرحلة الثالثة من تجربته.

وعن الفاعلية، اختتم "الحداد": "حال تم إنتاج أي لقاح سيعالج بنسبة 80% فقط، لذلك يجب على المواطنين وجميع سكان العالم أن يتعاملوا مع الإجراءات الاحترازية كجزء من الحياة اليومية".