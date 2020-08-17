أصالة توجه رسالة مؤثرة لأبنائها عبر "إنستجرام": خُلقت أما ولست والدة

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة أصالة، كعادتها، رسالة مؤثرة لنجليها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت أصالة صورة لهما، وكتبت في تعليقها عليها، "صباحي منذ أنّ تشرّفت دنياي بحضورهما أصبح له طعم أجمل.. رجوتهما منّ ربّي فأكرمني وقال كُنّ فكانّ.. رجال صغار أزرع فيهما كلّ ما تعلّمت منّ والدي حُبّاً واهتماماً ورعاية لاتتعب ولاتيأس".

وأكملت الفنانة، "بلّ بالعكس فالحبّ متعة لمُعطيه كلّما زاد كبُر فينا فخر هذا الشّعور.. أنا خُلقت أُمّاً ولستُ والدة.. ويكفيني اليوم سعادة بأنّ أهتمّ بعالمي هذا الّذي حلمت فيه منذ طفولتي.. فقد أعطاني الله أكثر ممّا أرجو.. الحمد لله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث آخر".

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ووجهت أصالة تلك الرسالة لأبنائها آدم وعلي العريان، وخالد وشام الذهبي، وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات.

وكان من بين تلك التعليقات، "ربي يحفظهملك من كل أذى ويخليك ليهم ويخليلهم أبوهم ربي يهد النفوس"، و"شو حلوين ربي يحفظهم ويحفظ ولاد العالم".

وتحرص أصالة دوما على إظهار الحب لأبنائها، وتشارك الجمهور بصور لهم وتوجه لهم رسائل عبر السوشيال ميديا.