الامارات | فيديو..سعودي يقفز على ظهر قرش حوتي في البحر الأحمر

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..سعودي يقفز على ظهر قرش حوتي في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أغسطس 2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصحيفة المدينة السعودية، مقطع فيديو مخيف، يظهر فيه أحد المواطنين السعوديين وهو يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي. ويظهر في المقطع، أن الرجل الذي يدعي أبوديع وكان برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب، وكانت هناك بعض الحيتان تسبح بجوار القارب فقفز على أحدها وسبح في عرض البحر وهو ممتطيا ظهر الحوت.

وتعد سمكة القرش الحوتى أو قرش البهلوان من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وهي نادرة الظهور في البحر الأحمر. ويتميز هذا القرش الحوتي بضخامة جسمه الذي يصل طوله إلى نحو 19 مترا، إضافة إلى بطء حركته خلال السباحة في الماء.

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