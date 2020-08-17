متابعة لمصطفى حفناوي تروي عن رؤيتها له في المنام: كان بيضحك ومبسوط

علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن، انتابت الجميع منذ وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، قبل أسبوع، بعد تعرضه لأزمة صحية، تحولت حسابات الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، لدفتر عزاء كلُ يرثون حفناوي، مكثفين حملات دعاء من أجله ولوالدته بالصبر على تلك المحنة التي تختبر صبرها.

وكانت ممن تأثرت بوفاته فتاة تدعى يسرا عبد العزيز، واحدة من ضمن متابعي اليوتيوبر الشهير، حتى زارها في منامها.

"حلمت بمصطفي حفناوي إنه جه عندنا البيت، وأكل وشرب، ومكنتش أعرفه زي في الحقيقة، وجه حد مشهور عندنا، وفضلت أضحك وأهزر ومبسوطة"، بهذه العبارة بدأت يسرا سرد تفاصيل اللقاء الذي جمعها باليوتيوبر مصطفى حفناوي في منامها، خلال حديثها لـ"الوطن".

كانت يسرا واحدة من متابعي حفناوي، كان المحتوى الذي يقدمه خلال فيديوهاته ينال إعجابها، وفور إعلان اصابتها بجلة في المخ وهى كانت تكثف الدعوات له حتى يتم شفاؤه من هذة المحنة، إلا أن إرادة الله ومشيئته كانت فوق كل شيئ حتى توفاه الله، لتدخل في نوبة من الحزن والصدمة عليه.

مشاعر وأحداث غير مرتبة عاشتها يسرا، خلال الفترة الذي زارها مصطفى في منامها، "متابعةً" قالي انا شوفت الدنيا اتقلبت بعد ما صحيت من الغيبوبة وعمرو راضي لحد دلوقتي مصدوم ومش مصدق".

يسرا: مصطفى حفناوي وصاني على عمرو راضي وقالي خليه يشوف مصالحنا

وأوصاها خلال زيارته لها في منامها، برسالة لصديقه اليوتيوبر عمرو راضي، قائلًا "أنا عايز عمرو راضي يرجع يشتغل تاني ويشوف مصالحنا".

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"طول القاعدة كان بيضحك ومبسوط وبعديها روح ومعرفش حصل إيه"، بهذه العبارة واصلت يسرا سرد تفاصيل الحلم، مضيفة "فضلت أقوله أنا بحب الاستوري بتاعتك طيب خد رقمي ونزل علي الوتس وخليني أشوفها، وبعديها فضلت أنادي على حفناوي عشان يديني ورقه وقلم مكنش بيرد، راح راضي هزر معايا قالي ايه دخل الانعاش تاني، ولا ايه مش بيرد ليه، سكت خالص، فضلت أنادي على راضي بردو مردش".

ربما تأثر يسرا بوفاة حفناوي كان لها صدد كبير على نفسيتها، إذ كان هناك رفض من عقلها لتصديق الخبر،"أخويا كان بيتخانق معانا راح حفناوي دافع عننا وبعديها فضلت أقوله شكرا وميردش وعرفت إن حفناوي مات وأنا كان بيتهيألي كل ده وفضلت أعيط وأقوله يعني إنت موت وإنت مش حقيقي فعلا وفجأة اختفى".

يسرا عن وفاة مصطفى حفناوي: مأثر فيا لحد دلوقتي ووجع قلوبنا

وعن صدمتها بوفاة حفناوي، قالت "أنا حزنت حزن كبير ومازال مأثر في نفسيتي، عشان كان دايما بيضحك ويهزر وفيه رفاهية في حياته ومش مبين الجانب المظلم، كانت فكرة الموت بعيدة، مكناش متوقعين وان راضي يطلع استوري قبل الغيبوبة بكام ساعة ويهزر معاه، وفجأة كل ده اختفيى، ربنا يرحمه ويغفرله وجع قلوبنا كلنا عليه".

وفاة مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".