بعد طلاقها من محمد رشاد.. مي حلمي: الطيبة ولا نافعة (فيديو)

علاقات و مجتمع

"أنا طيبة وجدعة.. والطيبة ولا نافعة..يمكن ساعات لاسعة الرك عالنية"، كلمات أغنية "طيبة وجدعة"للفنانة شيرين عبدالوهاب، تغنت بها الإعلامية مي حلمي، في مقطع فيديو قصير، ظهرت خلاله عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ربط الجمهور ترديد حلمي للأغنية، بأنها موجهة للمطرب محمد رشاد، الذي أعلن انفصالها عنها قبل أيام بعد قصة حب وزواج استمر لمدة عام.

مئات التعليقات تلقتها الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها، فور ترديدها كلمات الأغنية، وكان من أبرزها، "جميله وجدعه وبـ 1000 راجل وربنا هيعوضك، خرجتي من ازمتك وطلاقك بروح حلوه وقوية، برافو، لازم تفضلي قوية ومتنكسرين لف يو".

وكان المطرب محمد رشاد فاجأ متابعيه، قبل يومين، بحذف صور زوجته الإعلامية مي حلمي من حسابه على تطبيق "إنستجرام"، ليثير الجدل حول استمرار علاقتهما من عدمه.

ساعات قليلة وتداولت أنباء انفصال المطرب محمد رشاد عن زوجته مي حلمي، والتي أكدها محمد رأفت، محامي "رشاد"، ففي تصريحه لـ"الوطن"، ذكر بأن الثنائي اتفقا على الانفصال منذ أيام عدة، نتيجة خلافات عديدة نشبت بينهما.