عقب تجديد الأزمة.. حسام عاشور في عيون زوجته: "أتمنى ابننا يبقى زيه"

علاقات و مجتمع

عاد اللاعب حسام عاشور يتصدر من جديد محركات البحث على مواقع الإنترنت، بسبب تجديد أزمته مع جماهير النادي الأهلي، عقب تطورات انتقاله من النادي.

وأمس أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه ومالك نادي آلميريا الإسباني، غضبه من حسام عاشور لاعب فريق النادي الأهلي السابق، معتبرًا أنه أخطأ بتصرفاته الأخيرة مع ناديه.

وأعلن آل الشيخ أسباب غضبه من عاشور، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت" قائلًا: "أنا غاضب من تصرفات حسام عاشور بشكل كبير، وحزين لما وصل إليه الآن، وهو السبب الرئيسي فيما حدث له، كما أن تصرفاته الأخيرة تسببت في توتر علاقته بإدارة النادي الأحمر وجماهيره".

وواصل: "عاشور تعجل في قرار الرحيل عن النادي الأهلي، وكنت أتمنى أن يكون الوضع أفضل مما هو عليه لحسام عاشور لكنني ملتزم بوعدي له"، مؤكدًا أن اللاعب تقاضي جزء من المبلغ الذي رصدته له كمكافأة شخصية مني له".

"عاشور" صائد بطولات الأهلي، على الرغم من قلة أهدافه مع الفريق، إلا أنه حصد 36 بطولة محليًا وأفريقيا، دومًا ما يُضرب به المثل في العطاء والانتماء للقلعة الحمراء، لاعب النادي الأهلي، أصغر من حمل شارة الكابتن، موسم 2009-2010 ليدخل تاريخ النادي من أوسع أبوابه.

كتب النادي الأهلي أخر سطر في تاريخ اللاعب، بنهاية المشوار معه.

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وبعيدا عن المستطيل الأخضر، يرصد "هن"، جوانب من حياة اللاعب "الزوج والأب"، على لسان زوجته.

تحدثت "سارة" زوجة اللاعب، من قبل، عن معاناتها في البداية، بسبب غياب حسام لفترات بسبب المعسكرات، قائلة: "الموضوع كان جديد عليا، ومش فاهمة حاجة في الكورة، كان في معسكرات كتير جدًا، لحد ما بقيت فاهمة، إن لازم أتقبل واتعايش، عشان أقدر أكمل معاه المشوار للآخر".

وتابعت: "دلوقتي بقيت بقنع الولاد، أن بابا نجم وبيلعب لما بيغيب عننا، وبنحتفل بيه في البيت لما يكون كسبان، ولو خسران بحاول أهون عليه لأنه بيتأثر".

وعن دوره كـ"أب" في المنزل، أوضحت "سارة" خلال مداخلتها من قبل، لقناة الأهلي: "بيدلع الأولاد (جنا، إياد، ولي لي) بشكل كبير جدًا، على عكسي أنا تمامًا، متابعة: "أتمنى ابننا إياد يبقى زيه، ويكمل مسيرته في اللعب".

وعن أكلاته المفضلة، وأماكن سفرة، أوضحت زوجة اللاعب، أنه يفضل السفر دومًا إلى شرم الشيخ، وأنه يبدأ صباحه بفنجان القهوة العربي، متابعة: "بيحب أكتر حاجة صينية بطاطس بالفراخ، وبيحب الكبدة، والمانجا".

يذكر أن الكابتن حسام عاشور رد على تصريحات تركي آل الشيخ، في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد قائلًا إن أحد الأشخاص حاول الوقيعة بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ وهو ما أغضب تركي منه بحسب تصريحات الأخير.

وأضاف عاشور: "في حد مزقوق عليا سجل مكالمة بيني وبينه، علشان يوقع بيني وبين المستشار تركي، لكن هو ليه مني كل احترام وتقدير وشهادتي فيه مجروحة".