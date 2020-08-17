علاقات و مجتمع
ربما أزمة التجمعات والتباعد الاجتماعي لم تنتهي بعد في العديد من البلدان، عقب جائحة كورونا المستمرة، والتي أجبرت العديد بوقف حفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية بوجه عام.
ومؤخرًا، ألقت الشرطة البريطانية، القبض على عروسان عقب شكاوى واستغاثات من السكان ضدهم بسبب إرتفاع مستوى مكبرات الصوت.
وبحسب ما ذكرته صحيفة صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن العروسان استغلوا غياب الشرطة عن المنطقة، وتجاهلوا قرارات منع التجمعات وأقاموا حفل الزفاف.
وعلى الفور قام السكان بالشكوى وتحذيرهم بسبب مكبرات الصوت، حتى لا يبلغوا عن الحفل، إلا أن أصحاب الفرح تجاهلوا التحذيرات، حتى نفذ السكان النتهديد بالفعل وقاموا بالبلاغ عنهما.
وعلى الفور طارد أفراد الشرطة العروسان والمعازيم، والقوا القبض عليهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مكبرات الصوت والتجمعات.. عروسان يقضيان الليلة الأولى في الحبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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