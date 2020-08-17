هل ملح الهيمالايا أفضل من العادي؟.. إليك كل ما تريد معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ملح الهيمالايا الوردي هو نوع من الملح ذو لون وردي طبيعي ويتم استخراجه بالقرب من جبال الهيمالايا في باكستان.

يدّعي الكثير من الناس أنها مليئة بالمعادن وتوفر فوائد صحية كثيرة، لهذه الأسباب، غالبًا ما يُعتقد أن ملح الهيمالايا الوردي أكثر صحة من ملح الطعام العادي.

نستعرض الاختلافات الرئيسية بين الهيمالايا الوردي والملح العادي وتقييم الأدلة لتحديد النوع الأكثر صحة، وذلك وفقاً لما ذكره موقع health line الطبي.

الملح هو عبارة عن معدن يتكون بشكل كبير من مركب كلوريد الصوديوم، إذ يحتوي على الكثير من كلوريد الصوديوم -نحو 98٪ من الوزن- لدرجة أن معظم الناس يستخدمون كلمتي "ملح" و"صوديوم" بالتبادل، ويتم إنتاج الملح عن طريق تبخير المياه المالحة أو استخراج الملح الصلب من مناجم الملح الجوفية.

قبل أن يصل إلى متجر البقالة، يمر أيضًا بعملية تكرير لإزالة الشوائب وأي معادن أخرى غير كلوريد الصوديوم، ثم يُضاف إليه عوامل مضادة للتكتل للمساعدة في امتصاص الرطوبة، وغالبًا ما يتم تضمين اليود لمساعدة المستهلكين على منع نقص اليود.

كما أن الصوديوم يلعب أيضًا دورًا مهمًا في العديد من الوظائف البيولوجية، بما في ذلك توازن السوائل داخل الجسم، والتوصيل العصبي والحماية من تقلص العضلات، لذلك من الضروري تناول الملح أو الصوديوم في نظامك الغذائي.

ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وبسبب المخاطر المحتملة، لجأ الكثير من الناس إلى استخدام ملح الهيمالايا الوردي، معتقدين أنه بديل صحي.

يتم استخراج ملح الهيمالايا يدويًا ومعالجته بشكل ضئيل لإنتاج منتج غير مكرر وخاليا من الإضافات، ويُعتقد أنه أكثر طبيعية من ملح الطعام، ويحتوي على العديد من المعادن والعناصر الأخرى غير الموجودة في ملح الطعام العادي.

يقدر بعض الناس أنه قد يحتوي على ما يصل إلى 84 من المعادن المختلفة والعناصر، هذه المعادن ذاتها، وخاصة الحديد، هي التي تمنح الملح اللون الوردي المميز.

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يتكون كل من ملح الطعام والهيمالايا الوردي في الغالب من كلوريد الصوديوم، لكن الهيمالايا يحتوي على ما يصل إلى 84 من المعادن الأخرى، وتشمل هذه المعادن البوتاسيوم والكالسيوم، وكذلك المعادن الأقل شهرة مثل السترونتيوم والموليبدينوم.

أما ملح الطعام فيحتوي على المزيد من الصوديوم، لكن الهيمالايا يحتوي على المزيد من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، إلا أن كميات هذه المعادن في الهيمالايا صغيرة جدًا، لدرجة أنه من غير المحتمل أن توفر لك أي فوائد صحية على الإطلاق.

كيفية استخدامه

- يمكنك أكله أو طهيه

بشكل عام، يمكنك الطهي باستخدام ملح الهيمالايا الوردي تمامًا كما تفعل مع ملح الطعام العادي، ضعها في الصلصات والمخللات أو إضافته لطعامك.

كما يمكن شراء كتل كبيرة من الملح واستخدامها في شواء اللحوم والأطعمة الأخرى وحرقها وإضفاء نكهة مالحة عليها، ويمكن أيضاً شراء الهيمالايا مطحونًا تمامًا مثل ملح الطعام العادي.

- استخدامات غير غذائية

في حين أن الهيمالايا له العديد من الاستخدامات الغذائية، إلا أن هناك أيضًا عددًا من الاستخدامات الشائعة غير الغذائية، إذ يستخدم في بعض أملاح الاستحمام ، والتي تعمل على تحسين حالات الجلد وتهدئة العضلات المؤلمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قضاء الوقت في كهوف الملح الاصطناعية المكونة من ملح الهيمالايا الوردي أمر شائع بين الأشخاص الذين يسعون لتحسين مشاكل الجلد والجهاز التنفسي.