هل اختلفت أعراض كورونا في مصر؟.. خبيران يكشفان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتساءل الجميع عن تطور فيروس كورونا المستجد في مصر، في ظل التحذيرات الأخيرة من وزارة الصحة من الزيادة الطفيفة في أعداد المصابين والوفيات، ومناشدة المواطنين بالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية قدر الإمكان.

في بيان أمس الأحد، كشف خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 19 حالة جديدة.

ولكن يبقى السؤال المهم هو، هل اختلفت أعراض فيروس كورونا في مصر، في الفترة الأخيرة؟.. هذا ما يستعرضه "الخليج 365".

يقول دكتور أسامة عبداللطيف، استشاري الحساسية وأمراض المناعة بجامعة عين شمس: "فيروس كورونا ضعيف إلى حد ما ولكنه يتطور سريعا خلال عملية التكاثر والانتشار، وهو ما يظهر من خلال الأعراض المختلفة وفقا لمناعة كل جسم".

هل اختلفت الأعراض؟

يضيف استشاري الحساسية وأمراض المناعة، في تصريحات لبرنامج "هبة كلينك" على فضائية المحور: "بعض المصابين بكورونا تتمثل أعراضهم في الفترة الحالية، في احتقان بالحلق أو فقدان حاسة الشم، كما ظهر في الفترة الأخيرة لدى بعض المرضى بعد تعافيهم بأسبوعين، تجدد الأعراض بسبب تكوين الجهاز المناعي أجسام مضادة تهاجم الجسم نفسه".

يكمل "عبداللطيف": " يعاني بعض المتعافين من مضاعفات ما بعد كورونا، عبارة عن مشاكل في الكلى أو الأعصاب أو الجلد وكذلك التجلطات الدموية، هي مضاعفات وليست أعراض جديدة، وهذه الضرر ناتج عن الجهاز المناعي، حيث أنه حال إجراءه مسحة ستكون نتيجتها سلبية".

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نصائح لمواجهة كورونا

وأضاف استشاري المناعة بجامعة عين شمس: "الفيروس ما زال موجود بيننا، ويستطيع إصابة الكثير منا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم الأكثر عرضة لمضاعفات المرض مثل جلطات القلب والمخ التي انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب كوفيد-19، لذلك علينا الالتزام بمسافة مترين بين كل شخص، وارتداء الكمامة، وتجنب الاجتماعات بعدد كبير على الأقل في هذه الفترة، خاصة أنه من الصعب الوصول إلى مناعة القطيع حاليا، كما أن الفيروس قد ينتشر في الشتاء أكثر وهو ما يعني زيادة الأعداد مع فتح المدارس، لذلك علينا الاهتمام بالجهاز المناعي بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة وتناول المياه بكميات مناسبة".

ليس هناك أعراض مختلفة

من جانبه يؤكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، في تصريحه لـ"الخليج 365"، أنه ليس هناك ما يسمى بأعراض مختلفة للفيروس في مصر، ولكن متلازمة ما بعد كورونا، وهي مضاعفات المرض بعد الشفاء، مثل التأثير على الجهاز العصبي.

وأضاف "الحداد": "المضاعفات قد تكون انهيار عصبي أو فقدان ذاكرة مؤقت أو دوخة أو صداع أو حتى نسيان مؤقت، والبعض يصاب بضيق في التنفس، وفقدان حاسة الشم كذلك".

وتابع "الحداد": "البعض أصيب أيضا بالتليف، وضيق فالتنفس وإجهاد عضلي مزمن، وجلطات القلب والمخ في حين أن آخرين أصيبوا على مستوى الجهاز الهضمي بالقيء المستمر والقولون، إضافة إلى الحكة الجلدية".

واختتم: "هذه الأمور تسمى متلازمة ما بعد ما كورونا، بعد التعافي من الفيروس، لكن أعراض كورونا، كما هي ولم تتغير مثل السخونية وصعوبة في التنفس".