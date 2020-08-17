4 فوائد وضرران.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت تتناول بعض شرائح الموز أو قطعة من العنب، ستشعر بجمال الفاكهة اللذيذة التي يحرص كل منا على تناولها، ولكن هل الفاكهة مفيدة دائما، كما يقولون: "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب".

يؤكد الخبراء على أن أفضل شيء عند تناول أي طعام هو الاعتدال، من أجل حصد الفوائد دون أي آثار سلبية، لذلك يستعرض "الخليج 365" ما يحدث لجسمك عند تناول الفاكهة، وفقا لموقع " eatthis".

يقول بروك جليزر، مستشار التغذية الأمريكي: "على المدى القصير، عندما نأكل الفاكهة، فإننا نتناول على الفور الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والماء والمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة".

يضيف: "يرتبط تناول الفاكهة على المدى القصير بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، كما يرتبط أيضًا بالتحكم في الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة".

لكن هذا ليس كل ما يفعله تناول الفاكهة لجسمك، إليك ما تحتاج إلى معرفته.

1- زيادة سكر الدم

وفقًا لأخصائي التغذية الأمريكي المعتمد باول كلايبروك، يمكن للفاكهة أن ترفع مستويات الأنسولين لديك لأنك عندما تهضم الكربوهيدرات التي تحتوي عليها، يزداد سكر الدم بشكل طبيعي.

يقول كلايبروك: "لا تقلق، هذا ليس بالأمر السيئ، تحتوي معظم الفواكه على الأقل على مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم، مما يعني في النهاية أنها زيادة تدريجية يتبعها انخفاض ثابت، هذا لأن السكر الموجود في الفاكهة ليس هو نفسه الذي تجده في الكعك أو الصودا، والتي يتم امتصاصها على الفور تقريبًا.

يوضح كلايبروك أن مركبات السكر في الفاكهة يجب أن يتم تفكيكها بواسطة الجهاز الهضمي قبل أن تتمكن من دخول مجرى الدم، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت، وبالتالي منع حدوث ارتفاع مفاجئ.

ومع ذلك، هذا على افتراض أنك تأكل كمية معتدلة من الفاكهة، تعتمد الكمية المثالية التي يجب تناولها على عمرك وجنسك ومستوى نشاطك البدني، لكن "جليزر" يوصي بتناول حصتين إلى ثلاثة من الفاكهة الكاملة يوميًا، أما إذا أفرطت في تناولها في وجبة واحدة، يقول "كلايبروك" إن ذلك قد يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

ويشرح قائلاً: "عندما تستهلك الكثير من الفاكهة، فإنك تحصل على تدفق مستمر للكثير من السكر، كحدث واحد، هذه ليست مشكلة كبيرة ولكن الإفراط في تناول الفاكهة بشكل متكرر قد يكون مشكلة".

2- قد تصاب بالانتفاخ مؤقتًا

لا تنزعج إذا شعرت بالانتفاخ الطفيف فور تناول الفاكهة، في حين أن هذا هو أحد الآثار الجانبية غير السارة، لكن الخبراء يؤكدون أن ذلك أمر شائع جدًا.

يؤكد خبير التغذية أندريه أييستا، أنه من المرجح أن تعاني من الانتفاخ وعسر الهضم عند تناول الفاكهة بكميات كبيرة، لذلك فإن الاعتدال أفضل شيء، ومع ذلك، قد لا تزال تلاحظ بعض الانتفاخ الخفيف حتى بعد تناول كمية طبيعية.

يوضح جليزر: "يحدث هذا بسبب المحتوى العالي من الألياف في الفاكهة ويمكن أن يسبب الانتفاخ للأفراد الذين يجدون صعوبة في امتصاص جهازهم الهضمي لفاكهة معينة، لكن تذكر أن الانتفاخ لا يعني زيادة الوزن، كما أن تناول الفاكهة الكاملة لا يرتبط بذلك".

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3- ستحصل على جرعة كبيرة من مضادات الأكسدة

ربما سمعت عن مضادات الأكسدة لفوائدها في مكافحة السرطان والشيخوخة، حسنًا، العديد من الفواكه ممتلئة بها.

على وجه الخصوص، يقول أيستا إن ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج، والمانجو مليئة بالبيتا كاروتين، والبطيخ مليء بالليكوبين، والتوت والتفاح يحتويان على الكثير من مضادات الأكسدة المهمة الأخرى.

يوضح جليزر: "تعمل مضادات الأكسدة كصدادات في الجسم لتنظيف الجذور الحرة (هي جزيئات) تسبب الضرر وتؤدي إلى تطور المرض والشيخوخة، لذا، فإن تناول الفاكهة الملونة الغنية بمضادات الأكسدة يحافظ على صحتنا وشبابنا."

من جانبه يضيف كلايبروك، أن مضادات الأكسدة تعزز أيضًا جهاز المناعة وتقلل الالتهاب.

ويوضح: "إنها تساعد جهاز المناعة من خلال القضاء على الكثير من الجذور الحرة التي عادة ما يتعين على الجهاز المناعي التعامل معها، يمكن لجهازك المناعي القيام بالكثير من الأشياء في وقت واحد، وإذا لم يتمكن من ملاحقة جميع الجذور الحرة، وانتهى الأمر ببعضها بالتفاعل مع الحمض النووي، على سبيل المثال، فقد ينتهي بك الأمر بالإصابة بالسرطان."

نظرًا لأن كل نوع من مضادات الأكسدة له فوائد صحية مختلفة، يوصي جليزر بتبديل أنواع الفاكهة التي تتناولها يوميًا.

4- ربما ستشعر بالشبع

في حين أن الفاكهة تحتوي على كميات ضئيلة من البروتين، إلا أنها لا تزال مشبعة بشكل مدهش، وفقًا للخبراء، هذا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف.

يقول كلايبروك: "تكوّن الألياف" كتلة، وبالتالي تبطئ هضم أي طعام، عندما تمتص الماء، فإنها تكبر كثيرًا وبمجرد أن تتمدد معدتك بشكل كافٍ، تشعر بالشبع."

يضيف أيستا أن كلاً من الألياف والماء يساهمان في زيادة حجم معدتك، مما يمنحك الشعور بالامتلاء دون توفير الكثير من السعرات الحرارية، يحتوي كوب الأناناس على ما يقرب من 80 سعرًا حراريًا ويمكن أن يكون وجبة خفيفة مشبعة أو حلوى بعد الوجبة، مما يجعلك تشعر بالشبع مع توفير الماء والألياف والفيتامينات والمعادن".

5- سوف تشعر بالانتعاش

هل تعلم أن 85٪ من التفاح ماء؟، أم أن الفراولة تتكون من حوالي 92٪ ماء؟، نظرًا لأن الفاكهة غنية بالمحتوى المائي، فيمكنها بالتأكيد المساعدة في الترطيب- خاصةً أنواع مختلفة مثل البطيخ والأناناس، وفقًا لأيستا.

يقول كلايبروك: "بينما تأكل الفاكهة عادة، فإنك تحصل في الواقع على كمية من الماء أكثر بكثير من أي شيء آخر، هذا يجعل الفاكهة وجبة خفيفة مثالية بعد التمرين أو وسيلة لانتعاش سريع في يوم صيفي شديد الحرارة".

6- ستساعد جسمك على أداء الوظائف الأساسية

يعتمد جسمك على بعض الفيتامينات والمعادن ليعمل بشكل صحيح- ولحسن الحظ، تحتوي الفاكهة على الكثير من العناصر الغذائية الأساسية.

كما يوضح أيستا: "توفر الفاكهة مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد الجسم في مئات من عمليات التمثيل الغذائي، على سبيل المثال، يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز في الإشارات العصبية وتقلص العضلات وتوازن السوائل."