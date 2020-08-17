مكياج عيون عصري من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 مساءً - لحسن الحظ، تتوافر الكثير من أساليب مكياج العيون، التي تتناسب مع حجم العين، فتبرزها بطريقة رائعة، وتجعلها تبدو أكثر وسعاً وأكبر حجماً. ويحمل هذا الخريف معه صيحات مكياج تركز على العين بالدرجة الأولى لتوفر للمرأة مظهراً عصرياً في غاية الجمال. وقد رصدنا لك مجموعة أساليب مكياج عيون عصري من موقع إنستقرام، فاختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج عيون متعدد الألوان

مكياج عيون متعدد الألوان



تعد ظلال العيون متعددة الألوان خياراً رائعاً عند الرغبة في اعتماد مكياج عيون مبتكر بألوان حيوية مفضلة لديك. اعتمدي ثلاثة ألوان مختلفة على الأقل للحصول على المظهر الذي ترغبين فيه. امزجي الظلال بشكل متناسق على الجفن العلوي، وضعي طبقات عدة من الماسكرا.

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مكياج عيون مجنح

مكياج عيون مجنح



يلاقي الأيلاينر المجنح رواجاً كبيراً بين النساء، فهو يمنح العين وسعاً ويجعلها تبدو أكبر حجماً. استخدمي أيلاينر أسود بتركيبة سائلة، وطبقيه بأسلوب مجنح عند مدمع العين، وعند زاوية العين الخارجية، على أن يكون خطين مجنحين متوازيين. ولإطلالة مميزة، اعتمدي أحمر الشفاه باللون التوتي اللامع.

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مكياج عيون القطة

مكياج عيون القطة



الأيلاينر الأسود السائل مناسب في كافة الأوقات، إلا أنه أحد أفضل الخيارات لفصل الخريف، لا سيما إذا اعتمدته الى جانب أحمر الشفاه الطبيعي أو الجريء جداً مثل الخمري أو البرغندي أو الأحمر. طبقي الأيلاينر على طول خط الجفن العلوي بأسلوب عين القطة، وضعي من ثم طبقات عدة من الماسكرا.



مكياج سموكي باللون الأخضر الداكن

مكياج سموكي باللون الأخضر الداكن



إن كنت تميلين الى الجرأة في تطبيق المكياج، فلا تترددي في اعتماد مكياج عيون دخاني باستخدام ثلاثة ألوان ترابية من ظلال العيون. بإمكانك مثلاُ المزج بين الألوان الأخضر الداكن، الذهبي، والبني الداكن، فهي تشكل خياراً رائعاً لمظهر عيون عصري جريء، ملائم جداً لأيام الخريف.



مكياج عيون أخضر زمردي

مكياج عيون أخضر زمردي



اللون الأخضر الزمري هو أحد أجمل الخيارات، لا سيما في ما يتعلق بمكياج العيون، فهو يمنح المرأة إطلالة حيوية ومشرقة في كل الأوقات. ولاستخدامه بطريقة أنثوية رائعة، طبقي ظل العين باللون الأخضر الزمري تحت الجفن السفلي، بطريقة بارزة جداً، وطبقي ماسكرا باللون الأخضر الزمري نفسه.

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