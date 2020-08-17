أفضل لون صبغة يغطي الشيب لإطلالة مفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 مساءً - يبدأ الشعر الأبيض بالظّهور تدريجياً مع التقدّم بالعمر، وأحياناً يظهر بعمر مبكّر فيتحوّل لون الشعر إلى رمادي ثم إلى اللون الأبيض الذي يُعتبر دليلاً واضحاً على عدم وجود الميلانين بالشعر أبداً وهذا ما يسمّى بالشيب، ويُعتبر الشّيب مبكّراً عندما يظهر في مُقتبل العمر، أي تحت سنّ الثّلاثين عاماً، وذلك بسبب مجموعةٍ من العوامل المُتعلّقة بالشّخص نفسه، مثْل صحته وسلوكياته اليوميّة، والعامل الوراثي.

نقدّم لك، أحدث ألوان صبغات الشعر لتغطية الشيب والتي من شأنها أن تضفي مزيداً من الجمال والجاذبية والأنوثة لإطلالاتك اليومية ومن أبرزها:

أفضل لون صبغة يغطي الشيب

أفضل لون صبغة يغطي الشيب ويُحافظ على ثبات لون الشعر لمدة طويلة

إليك، أفضل لون صبغة يغطي الشيب كما ويُحافظ على ثبات لون الشعر لمدة طويلة:

صبغة البني الكستنائي الغامق

صبغة البني الكستنائي الغامق لتغطية الشيب

تُعد صبغة البني الكستنائي الغامق الخيار الأمثل لكل من تبحث عن إطلالة مشرقة وحيوية تواكب من خلالها أحدث صيحات موضة الشعر، إنّ هذه الدرجة من اللون الكستنائي هي من أكثر ألوان الشعر رواجاً في الآونة الأخيرة، وتتميّز بأنّها تليق بمختلف ألوان البشرة من فاتحة ومتوسطة وداكنة.

صبغة البني الشوكولاتة

صبغة البني الشوكولاتة لتغطية الشيب

تختلف درجات البني شوكولاتة بين الداكنة والفاتحة لتليق بمختلف ألوان البشرة؛ فإذا كنت تملكين بشرة داكنة، فننصحك باعتماد الدرجة الفاتحة منها لتُضفي لمسة من الإشراقة إلى إطلالتك. أمّا إذا كنت من صاحبات البشرة الفاتحة، فننصحك بتطبيق الدّرجة الداكنة منها لتعزّزي نضارة بشرتك.

صبغة البني شوكولاتة حليفتك هذا الصيف خصوصاً إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة كلاسيكية، هادئة ومنعشة.

صبغة اللون النحاسي

صبغة اللون النحاسي لتغطية الشيب

تختلف وتتنوع درجات اللون النحاسي لتليق بمختلف ألوان البشرة؛ إذا كنت تملكين بشرة فاتحة إلى فاتحة جداً، فننصحك باللجوء إلى الدرجات الفاتحة من صبغة الشعر النحاسي أمّا إذا كنت من صاحبات البشرة المتوسطة إلى الغامقة، فلا تترددي في اعتماد الدرجات الداكنة من هذا اللون.

يُعد هذا اللون حليفك خصوصاً إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالةٍ مشرقة ومواكبةٍ لأجدد صيحات صبغات الشعر.

صبغة الأشقر العسلي

صبغة الأشقر العسلي لتغطية الشيب

تتميّز هذه الصبغة بأنّها تليق بمختلف ألوان البشرة من فاتحة ومتوسطة وداكنة وتُعد الخيار الأمثل لكل من تبحث عن إطلالة مشرقة وحيوية تواكب من خلالها أحدث صيحات موضة الشعر.

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صبغة البني الرمادي

صبغة البني الرمادي لتغطية الشيب

لا تغيب الدّرجات البنية عن صيحات صبغات الشعر، ويبدو أنّ الموضة اليوم تتمحور حول الدّرجة الرّمادية منها، سواء أكنت من صاحبات البشرة الفاتحة أو المتوسطة أو الدّاكنة، وترغبين في الحصول على إطلالة كلاسيكية هادئة ومشرقة لتتألّقي بها هذا الصيف، فلا تتردّدي في اختيار هذا اللون لتتألقي جمالاً وإشراقاً.

صبغة البني العسلي

صبغة البني العسلي لتغطية الشيب

يُعد البني العسلي بدرجاته المحايدة، سواء أكنت من صاحبات البشرة البيضاء أو السمراء أو الحنطية، الخيار الأمثل اذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالةٍ مشرقةٍ ودافئةٍ في آنٍ معاً.

صبغة اللون الكاراميل

صبغة اللون الكاراميل لتغطية الشيب

يشكّل لون الكاراميل العنوان الأبرز لصيحات صبغات الشعر الرائجة، ويتميّز هذا اللون بأسلوبه المتنوع ما يجعل منه الخيار الأمثل لمختلف ألوان البشرة.

صبغة اللون الأسود

صبغة اللون الأسود لتغطية الشيب

اللون الأسود يمتاز بعدة درجات تتناسب مع ألوان البشرة المختلفة، فمثلا البشرة البيضاء يناسبها اللون الأسود القريب من البني الداكن، لأن إختيار الأسود الغامق يجعل البشرة تبدو باهتة ومتعبة، أما ذوات البشرة الحنطية فاللون الأسود الذي يتخلله الأحمر سيجعلها تبدو شاحبة اللون ومصفرة، لذلك يناسبها اللون البني القريب من الأسود، ولصاحبات البشرة السمراء فيناسبهم اللون الأسود الغامق، وينصح بتجنّب الأسود المزرق.

صبغة الأحمر أو ما يسمى بالعنّابي

صبغة الأحمر أو ما يسمى بالعنّابي لتغطية الشيب

تُعتبر صبغة الأحمر أو ما يسمى بالعنّابي الخيار الأمثل لكل من تبحث عن إطلالة كلاسيكية دافئة لتعتمدها في تغطية الشيب، وتتميّز هذه الصبغة بأسلوبها الطبيعي الذي يزيدك جمالاً وجاذبية وكأنّه لون شعرك الأساسي، ولكن يجدر الذكر بأنّه يجب تحديد وإختيار درجة اللون الأحمر التي تتناسب بالتحديد مع درجة لون بشرتك، والطريقة الأمثل للحصول على اللون المناسب للبشرة هو إختيار لون أفتح من لون البشرة بدرجة واحدة للحصول على أفضل نتيجة.

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