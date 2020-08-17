لجمال شعرك.. تعرفي على فوائد العود الهندي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 مساءً - يعتبر العود الهندي من أهم النباتات التي تستعمل في الطّب الشعبي القديم؛ نظرًا لفوائده الصحية والجمالية التي تنعكس على صحة الشعر وجماله، وذلك لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات، بالإضافة لوجود أحماض البنزوات ومادة الهلينين فيه، وهما عبارة عن مادّتين مُعقِّمَتين للجسم من الجراثيم والميكروبات، ولفوائده العديدة للشعر جمعنا لكِ اليوم عدة استخدامات وخلطات له فتعرفي عليها معنا..



فوائد عود القسط الهندي للشعر

فوائد عود القسط الهندي للشعر



للعود الهندي عدة فوائد واستعمالات للشعر، حيث يُكسب الشعر الحيوية واللمعان والنعومة، ويساعد على فرده وتمليسه، كما أنه يقضي على القشرة والحكة المرافقة لها، ويغذي الشعر من جذوره ويرطبه ويمنحه القوة والصحة، إلى جانب أنه يحدّ من التساقط وتكسُّر الشعر، ويقي فروة الرأس من الإصابة بالأمراض الفطرية والبكتيرية، بتنظيم نسبة الإفرازات الدهنية في فروة الرأس.

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خلطة العود الهندي للشعر المتقصف والجاف

خلطة العود الهندي للشعر المتقصف والجاف



يسهم عود القسط الهندي في التخلص من مشكلة جفاف الشعر، حيث يعمل على ترطيب فروة الرأس الجافة مما يعيد له الحيوية والترطيب، كما يمنحه اللمعان والجمال، وللحصول على أفضل ترطيب للشعر الجاف يمكن خلط مسحوق ملعقتين من القسط الهندي مع ملعقتين من العسل، حيث تحافظ هذه الخلطة على نسبة ترطيب فروة الرأس الجافة وتجعلها أكثر صحة وحيوية، وإذا كنتِ ترغبين في تقوية الشعر المتقصف وحمايته فقومي بمزج القسط الهندي مع القليل من زيت جوز الهند، وافردي المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة قبل الاستحمام، ثم اغسليه للحصول على شعر جميل ومفعم بالحيوية.

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مزيج العود الهندي لتقوية بصيلات الشعر وحمايته من التساقط

مزيج العود الهندي لتقوية بصيلات الشعر وحمايته من التساقط



تعمل أعواد القسط الهندي على تقوية جذور الشعر وبصيلاته، لتحميه من التساقط وتقويه حتى أطرافه، مما يساعد على نمو الشعر وتقويته، وللحصول على شعر أكثر قوة وحيوية قومي بخلط كمية من مسحوق القسط الهندي مع زيت الزيتون وضعيها على الرأس لمدة ثلث ساعة قبل الاستحمام، وداومي على ذلك لمدة شهر.



ماسك العود الهندي للتخلص من القشرة وتغذية الشعر



تنقي أعواد القسط الهندي فروة الرأس من البكتيريا والفطريات، وتسهم في التخلص من القشرة في الشعر والحكة المرافقة لها، مما يجعلها فروة صحية وخصبة لتغذية الشعر وإظهاره بطريقة جميلة وصحية، حيث يقلل هذا المزيج من إفراز الزيوت والدهون في فروة الرأس، وبالتالي يتم حل مشكلة الفروة الدهنية والحصول على شعر نظيف، وذلك من خلال خلط كمية من أعواد القسط الهندي مع القليل من الأفوكادو وزيت الزيتون، لتشكيل عجينة متماسكة سهلة التطبيق على فروة الرأس

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