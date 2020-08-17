إطلالات كيم كردشيان بالجمبسوت الجلدي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 مساءً - على الرغم من أن عارضة الأزياء كيم كردشيان تُعتبر من أجرأ شخصيات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن الكثيرات من الفتيات يفضِّلن تقليدها في العديد من الإطلالات؛ وذلك لمواكبتها أحدث صيحات الموضة. واليوم استوحينا لكِ -عزيزتي- من كيم كردشيان عدة طرق لإطلالتك بالجمبسوت الجلدي، فتأنقي على غرارها.



جمبسوت عصري بتدرجات اللون البني

جمبسوت عصري بتدرجات اللون البني



فضّلت كيم كردشيان اعتماد الجمبسوت المصنوع من الجلد في مختلف الإطلالات؛ وذلك لمناسبته لقوامها المتناسق وإبرازه بطريقة أنيقة، لذا ظهرت بجمبسوت بدرجة فاتحة من البني المزين بتداخلات الخطوط الزيتية والبنية بطريقة ناعمة، ومن الناحية الجمالية؛ زيَّنت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة باللون الأحمر، ومكياج لامع باللون البني.

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إطلالة كيم كردشيان بجمبسوت داكن

إطلالة كيم كردشيان بجمبسوت داكن



أطلّت كيم كردشيان في إطلالة نهارية بجمبسوت بنيّ مصمم من الأعلى بفتحة واسعة، وزُين من الأسفل بقصة بنطال واسعة بذات اللون، وأكملت كيم جمال الإطلالة بحذاء بوت بدرجة مختلفة من البني، ونظارات شمسية سوداء مصممة بشكل بيضاوي؛ لإطلالة عصرية، واختارت لهذه الإطلالة أيضًا تسريحة مرفوعة للشعر وأقراطًا ذهبية ضخمة.

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خيارات متشابهة بألوان مختلفة من كيم كردشيان

خيارات متشابهة بألوان مختلفة من كيم كردشيان



تأنقت كردشيان بثلاث إطلالات متشابهة بالجمبسوت، وذلك من خلال اعتمادها ألوانًا مختلفة؛ حيث ارتدت جمبسوت مصممًا من جلد مطاطي لامع، وأكملته بقفازات للأيدي ومعطف من القماش ذاته، وزُين المعطف بحزام مشدود عند منطقة الخصر، وقد تزينت بالجمبسوت بثلاثة ألوان مختلفة؛ فاعتمدت الزهري مع تسريحة شعر منسدل وحذاء بسيط، ونسقت الجمبسوت بدرجة فاتحة من البني المزين بحذاء ذي درجة أفتح وتسريحة مرفوعة للشعر، أما في الإطلالة الثالثة فقد اختارت الجمبسوت الداكن باللون البني مع تسريحة مرفوعة للشعر وأقراط ذهبية ضخمة؛ لإطلالة عصرية.

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نصائح لاختيار أزياء الجلد

نصائح لاختيار أزياء الجلد



لإطلالة متكاملة بقطع الجلد، ابحثي عن القصّات التي تناسب قوامك وتضفي على إطلالتك الكثير من الرقيّ، حيث يعيب الجلد إبراز كل تفاصيل الجسم، وقد يجعل بعض المناطق تبدو أكبر فيه، وابتعدي عن القصّات التي تلتصق بالجسم، إلا إذا كنتِ تملكين جسمًا رشيقًا، ويمكنكِ التزيّن بالإكسسوارات المعدنية؛ لتكملي مظهرك بالقطع الجلدية، ولتتمتّعي بمظهر منعش؛ اختاري الجمبسوت بألوان قوية مفعمة بالحيوية وبعيدة عن الملل، والجئي إلى القطع التي تتسم بالقصات غير الاعتيادية؛ لتمنحكِ إطلالة تنطق بالأناقة والفخامة، إلى جانب عمليته وسهولة الحركة فيه، وذلك لأنه مصنوع بقطعة واحدة، وإن اخترتِ الجمبسوت المصمم بطابع تقليدي؛ يمكنكِ إضفاء لمسة أنوثة؛ بتنسيقه مع حذاء ذي كعب عالٍ.