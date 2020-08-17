كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تجد معظم الفتيات من صاحبات الجسم الممتلئ صعوبة شديدة عند اختيار الإطلالات التي يظهرن بها في مختلف المناسبات والأوقات؛ اعتقاداً منهن بأنه لا بدّ من ارتداء قطع ملابس واسعة فقط من بلايز وفساتين وغيرها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة موديلات بلايز تليق بصاحبات الجسم الممتلئ، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة أنيقة ومتميزة.



بلوزة سادة من الجبردين بأزرار أمامية

بلوزة سادة من الجبردين بأزرار أمامية



لإطلالة كاجوال هادئة؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لبلوزة سادة من الجبردين بأزرار أمامية، وبجيوب عند الصدر، وبأكمام طويلة، وتنسيقها مع بنطلون جينز باللون الأزرق.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه، مع حذاء رياضي باللون الأبيض، وشنطة كبيرة الحجم.

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بلوزة مطبعة بنقشة الأزهار بتصميم الأوف شولدر

بلوزة مطبعة بنقشة الأزهار بتصميم الأوف شولدر



لإطلالة هادئة تناسب أوقات العمل، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لبلوزة مطبعة بنقشة الأزهار، بتصميم الأوف شولدر، وبأكمام قصيرة، وتنسيقها مع بنطلون أبيض قصير.

ومع هذه الإطلالة، يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة، مع حذاء مفتوح بكعب عالٍ، وشنطة كبيرة الحجم.



بلوزة بتصميم الكاروهات بأكمام قصيرة

بلوزة بتصميم الكاروهات بأكمام قصيرة



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مسائية أنيقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لبلوزة قصيرة بتصميم الكاروهات بأكمام قصيرة، وتنسيقها مع بنطلون ضيق باللون الأبيض.

ويمكنكِ تنسيق شنطة صغيرة الحجم وحذاء مفتوح ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة وتقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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بلوزة بتصميم مخطط بدون أكمام

بلوزة بتصميم مخطط بدون أكمام



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة جذابة ومتميزة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لبلوزة بتصميم مخطط بالطول، وبدون أكمام، وبرقبة عالية، وتنسيقها مع بنطلون جينز ضيق.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام، وتنسيقها مع حذاء مفتوح بكعب عالٍ، وشنطة كبيرة الحجم.



بلوزة قصيرة سادة من الحرير

بلوزة قصيرة سادة من الحرير



لإطلالة جذابة تناسب السهرات والحفلات، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لبلوزة قصيرة سادة من الحرير، وبأكمام طويلة، وتنسيقها مع تنورة قصيرة بتصميم منفوش.

ومع هذه الإطلالة، يمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ، وشنطة يد صغيرة الحجم، واعتماد تسريحة شعر منسدلة بشكل مموج على جانبي الوجه.

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بلوزة سادة طويلة من الخلف

بلوزة سادة طويلة من الخلف



لإطلالة أكثر هدوءاً وبساطة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لبلوزة سادة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام، وبأكمام طويلة واسعة، وتنسيقها مع بنطلون أبيض.

ويمكنك اعتماد تسريحة شعر منسدلة على أجد جانبي الوجه مع هذه الإطلالة، وتنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، وشنطة يد متوسطة الحجم.



بلوزة قصيرة مفتوحة الكتفين

بلوزة قصيرة مفتوحة الكتفين



إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة أنيقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، لبلوزة قصيرة مفتوحة الكتفين، وبأكمام قصيرة، وتنسيقها مع تنورة تصل لتحت الركبة بتصميم مخطط.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة على شكل مموج مع هذه الإطلالة، وتنسيقها مع سليبر وشنطة صغيرة الحجم.