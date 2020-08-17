أبرز صيحات الأحذية لإطلالة مواكبة للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تحمل مجموعات عروض الأزياء مع كل موسم جديد، بالإضافة إلى صيحات الملابس، باقة من الإكسسوارات الغنيّة والمبتكرة. ولعلّ أبرز الإكسسوارات التي تلفت أنظارنا على خشبات العروض هي الأحذية؛ لما لها من تأثير واضح على الإطلالات بشكل عام.

بعد مواسم متتالية من الأحذية ذات الكعب المنخفض، المستوحاة من التسعينيات، حان الوقت لإفساح المجال أمام أشكال جديدة في خزانة ملابسك. وبعد جولة قمنا بها على خشبات عروض ربيع/صيف 2020؛ لاحظنا أن أكبر اتجاهات الأحذية لهذا الموسم هي التي تعكس متعة بألوانها وتصاميمها، وتضفي حيويّة على الإطلالات.



The New Loafer اللوفر بنسخة جديدة



جاءت أحذية اللوفر االقديمة بتصاميم مستحدثة ومبتكرة في عروض ربيع وصيف 2020، حيث اكتسبت مزيدًا من الأنوثة والفخامة، وهي من الأحذية التي تناسب مختلف إطلالاتك الرسمية وإطلالات العمل، كما بإمكانك أن تنسّقيها مع أزياء سبور- شيك؛ لإطلالة لافتة.

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Chain Accents سلاسل بارزة



ظهرت السلاسل المعدنية مرافقة لأحذية هذا الموسم بكثير من الجرأة. رأيناها على تصاميم أحذية الـPUMP والصنادل ذات الكعوب العالية والمنخفضة، فزادت من حيويّة القطع وإشراقها. ولمن تعشق الخلخال؛ لن تجد نفسها بحاجة إليها مع هذا التصميم من الأحذية!

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Colorful Boots أحذية صيفية ملوّنة



من وحي ألوان قوس قزح، جاءت الأحذية الصيفية؛ لتزيّن خزانتك بدرجاتها المنعشة التي تلائم أجواء هذا الموسم. هذا الحذاء الشتوي بامتياز؛ سيزيّن إطلالاتك في الصيف، إنما بلمسات حيويّة وشبابية، وتنسيقات جريئة.

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Minimal Designs بساطة ساحرة

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لأن بساطة التصاميم تزيد من فخامة القطعة وأناقتها، عمد المصمّمون إلى تقديم باقة من الأحذية الصيفية ذات التصاميم الناعمة والبسيطة، البعيدة عن التكلّف. من الصنادل ذات الإصبع، إلى تلك المصنوعة من الجلد الطبيعي والمسطّحة.. خياراتك هذا الموسم بعنوان "البساطة الممزوجة بأناقة ساحرة".

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Sky-High Platforms الكعوب الضخمة والعالية



بعد أن سيطرت الكعوب الصغيرة والمسطّحة على مواسم عدّة، ها هي الكعوب الضخمة والمرتفعة تثبت حضورها من جديد على منصّات عروض ربيع وصيف 2020. اختاري هذا التصميم لمشاويرك المسائية، أو نسّقيه مع الجينز؛ لإطلالة لافتة وجذابة.

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The Return of Mary Janes عودة ماري جاينز



هل تذكرين حذاء ماري جاينز؟ على الرغم من تصميمه الكلاسيكي؛ فقد غاب لمواسم عدة عن صيحات الأحذية، إلا أنه ظهر مجدّدًا في عروض هذا الموسم بلمسات جريئة وحيويّة، تجعله مناسباً لمختلف إطلالاتك النهارية والمسائية.

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All Tied Up الأربطة المعقودة



هي من التصاميم العصرية والشبابية التي ظهرت هذا الموسم. بإمكانكِ أن تعتمدي الصنادل المزيّنة بالربطات مع إطلالتكِ بالتنورة أو الفستان، أو أن تكوني أكثر جرأة وتنتعليها مع سروال تلتف حوله أربطتها.

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