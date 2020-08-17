أساور ذهب ناعمة للبنات..خيارات هادئة وفخمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تفضّل الكثير من الفتيات الابتعاد عن المجوهرات كبيرة الحجم، والاعتماد بدلاً منها على موديلات ناعمة وأنيقة؛ إذ تمنحهن جاذبية وسحرًا خاصًا.

ومع بداية كل موسم؛ تسعى جميع الماركات العالمية إلى تقديم تشكيلة متنوعة من المجوهرات بالأقراط والقلادات والأساور والساعات والخواتم وغيرها من القطع؛ لترضي مختلف الأذواق.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة أساور ذهب ناعمة للبنات من أبرز الماركات العالمية.



سوار من بياجيه

سوار من بياجيه



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أنيق وناعم بين موديلات الأساور الذهبية؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من بياجيه، لسوار بوسيشن مفتوح من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطًا)، ومزيّن بحجرَيْ لازورد باللون الأزرق بقطع محدب.

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سوار من بياجيه

سوار من بياجيه



ولتصميم أكثر أناقة ونعومة بين موديلات الأساور الذهبية؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من بياجيه؛ لسوار بوسيشن مفتوح من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، ومرصع بالألماس.

وكل طرف من هذا السوار الأنيق، تتلألأ فيه الحلقات المرصوفة بالألماس الأبيض بكثافة كبيرة، ما يضفي على إطلالتكِ قدرًا من الأناقة والجاذبية.



سوار من بوشرون

سوار من بوشرون



إذا كنتِ من عشاق الذهب الأصفر؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من بوشرون، لسوار بلفة واحدة، ومرصع بالألماس (1.76 قيراط).

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سوار من بولغاري

سوار من بولغاري



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب وناعم بين موديلات الأساور الذهبية؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من بولغاري، لسوار مفرغ من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطًا)، ومرصع بأجزاء من المالاكيت، وألماسة مستديرة.



سوار من كارتييه

سوار من كارتييه



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر نعومة وأناقة بين موديلات الأساور الذهبية، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من كارتييه، لسوار مصنوع من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطًا)، ومرصع بحجر الياقوت الوردي في المنتصف، يمنحكِ جاذبية وسحرًا خاصًا.

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سوار من شوبارد

سوار من شوبارد



إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة رومانسية هادئة، وتبحثين عن تصميم أنيق بين موديلات الأساور الذهبية، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من شوبارد، لسوار مفتوح من الذهب الوردي، على شكل قلبيْن، أحدهما كبير الحجم ومرصع بالألماس، والآخر صغير ومرصع بألماسة مستديرة.