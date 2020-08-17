كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 مساءً - يعد اختيار موديل الحذاء المناسب من الأمور الأساسية التي يجب ألا يتم إغفالها، فيجب الحرص على أن يناسب الإطلالة ككل؛ حتى تبدو بشكل أنيق وجذاب.

فموديل الحذاء الذي يناسب الإطلالة الرسمية يختلف عن الآخر الذي يناسب الإطلالة الكاجوال، لذا يجب انتقاء الموديل الذي يضفي على إطلالتك قدرًا من الفخامة والرقي.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة موديلات أحذية رسمية لأفخم المناسبات، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة متميزة وأنيقة.



حذاء رسمي لإطلالة كلاسيكية

حذاء رسمي لإطلالة كلاسيكية



لإطلالة رسمية كلاسيكية؛ يمكنك الاستعانة بهذا الموديل الأنيق، لحذاء أسود من الجلد، وبمقدمة مدببة قليلًا، وبأربطة أمامية رفيعة، وبكعب بارز.

ويمكنك تنسيق هذا الحذاء مع بدلة رسمية باللون الأسود الخاصة بحفل زفافك، أو بإحدى السهرات والمناسبات الكبيرة.

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حذاء رسمي لإطلالة أنيقة

حذاء رسمي لإطلالة أنيقة



إذا كنت تبحث عن موديل أنيق بين موديلات الأحذية الرسمية، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لحذاء من الجلد الأسود اللامع، والرمادي الغامق في مقدمة الحذاء والجانبين.

ويتمتع الحذاء بأربطة أمامية رفيعة باللون الأسود، ويمكنك تنسيق هذا الحذاء مع بدلة باللون الأسود أو الرمادي، يضفي على إطلالتك أناقة وفخامة.



حذاء رسمي لإطلالة جذابة

حذاء رسمي لإطلالة جذابة



لإطلالة رسمية أكثر جاذبية، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لحذاء هافان من الجلد والشامواه، ويتمتع بأربطة أمامية رفيعة من نفس اللون.

ويمكنك تنسيق هذا الموديل من الحذاء مع مختلف المناسبات والسهرات الكبيرة، فهو من الألوان التي تناسب معظم ألوان البدل الرسمية.

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حذاء رسمي لإطلالة متميزة

حذاء رسمي لإطلالة متميزة



إذا كنت من عشاق اللون البنيّ، وتبحث عن موديل أنيق لحذاء يمكن اعتماده في إطلالة رسمية متميزة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لحذاء بني لامع، ويتداخل به جلد الثعبان، وبكعب بارز باللون الأسود.

ويتمتع هذا الحذاء بأربطة أمامية رفيعة باللون البني، ويمكنك تنسيقه مع بدل رسمية باللون البني أو البيج.



حذاء رسمي لإطلالة مريحة

حذاء رسمي لإطلالة مريحة



لإطلالة كلاسيكية مريحة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لحذاء لامع باللون البني، وبمقدمة بيضاوية، وبتصميم عريض.

ويمكنك اعتماده في مختلف الإطلالات؛ إذ يمكن تنسيقه مع البدل الرسمية كما في حفلات الزفاف، أو مع بدل العمل الرسمية.



حذاء رسمي لإطلالة شتوية

حذاء رسمي لإطلالة شتوية



إذا كنت تبحث عن موديل أنيق بين موديلات الأحذية الرسمية للظهور بإطلالة شتوية، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لحذاء من الجلد باللون الأسود، وبرقبة عالية، وبكعب بارز باللون الأسود أيضًا.

ويمكنك تنسيق هذا الحذاء مع مختلف الإطلالات، فهو من الموديلات الأنيقة، والتي تضفي قدرًا من الجمال والجاذبية على الإطلالة ككل.

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