لديها 12 ابنا و200 حفيد.. أكبر معمرة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ116 (صور)

علاقات و مجتمع

على كرسي متحرك، ممسكةً بباقات الورود والبالونات متعددة الألوان، ووسط عائلتها التي تتخطى أكثر من 200 من أبناء الأحفاد، و48 حفيدا و12 ابنا وابنة، احتفلت السيدة الأمريكية هيستر فورد، من "شارلوت"، بولاية كارولاينا الشمالية، بيوم ميلادها الـ116، حتى هى من مواليد 1904، لتكن أكبر معمرة داخل أمريكا.

لم تتغافل أسرة هيستر عن عيد ميالدها، فقد أعدوا الترتيبات اللازمة للاحتفال بيوم ميلادها، وحرصوا على تقديم الهدايا لها، والالتفاف حولها، ويرجع تاريخ ميلادها لقبل الحرب العالمية الأولى، عام 1904، إذ أصبحت من المشاهير في شارلوت، على مدار الـ59 عامًا الماضية، وفق صحيفة "مترو" البريطانية.

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هيستر مشهورة وسط مجتمعها، وأعلن عمدة شارلوت في لاليلز، أن 15 أغسطس، هو يوم الأم هيستر فورد، تكريمًا لها بيوم ميلادها.

هناك بعض الجدل حول تاريخ ميلاد هستر بالضبط، فهي نفسها تعتقد أنها ولدت في عام 1905، ما يجعلها 115 عاما، ولكن وثائق جديدة تم الكشف عنها في العام الماضي، تشير إلى أنها ولدت قبل ذلك بعام، أي في 1904، وتصبح هيستر سادس أكبر شخص في العالم وستظل أكبر معمر على قيد الحياة في الولايات المتحدة.

وتعد جين كالمينت، من فرنسا، أكبر معمرة على الإطلاق، والتي عاشت 122 عاما و164 يوما وتوفيت في الـ 4 من أغسطس 1997.