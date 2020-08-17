بعد تصدره تويتر.. كواليس صورة سيلفي لعمرو دياب مع الأطفال: خوفنا يتعصب

علاقات و مجتمع

التقط الفنان عمرو دياب، صورة سيلفي برفقة مجموعة من الأطفال، أثناء تواجده بالساحل الشمالي، لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، والتي تصدر من خلال محركات البحث عبر موقع التديونات القصيرة "تويتر".

وروى أحد الأطفال الذين كانوا برفقة الهضبة، كواليس التقاط الصورة، في منشور وتداوله الرواد عبر حساباتهم، قائلًا" أنا وأصحابى شفنا عمرو دياب مصدقناش قلتلهم تعالوا نتصور، واحد منهم قاللى لا ياعم كنت قارى بوست إنه بيتعصب، قلتله نجرب، روحناله قلناله ممكن صورة، لقيته خد منى الموبايل وبيقولنا أنا الطويل أنا اللى هصور".

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وعلمت "الوطن" أن الفنانة دينا الشربيني شاركت في عدد من المشاهد في أغنية عمرو دياب الجديدة "في أماكن السهر" التي صورها خلال الساعات الماضية، ومن المقرر طرحها خلال أيام قليلة.

وأشارت المصادر لـ "الوطن"، أن مشاهد دينا لم تتحدد رسميا بعد بطرحها في الكليب من عدمه، حيث من المقرر أن يعقد دياب اجتماعا مع فريق الأغنية خلال الساعات المقبلة على إثره سيتحدد مشاركتها.