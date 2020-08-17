راقصة طائرة "مربوطة من شعرها" بفرح شعبي ونجدة الطفل: عقوبة قد تصل للحبس

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على "الفيسبوك" خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو منشر عبر "التيك توك" لحفل شعبي دون أن يُحدد مكانه.

وأظهر المقطع فتاة تقوم بتقديم وصلة رقص للحضور والمعازيم، بشكل مثير للجدل، حيث ظهرت الفتاة مُعلقة من شعرها، ومدلاة من السقف، وتتحرك كأنها طائرة فوق رؤوس الموجودين.

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وظهرت الفتاة وهي تقدم لون الرقص الشعبي، على الأغنيات الشعبية، متخلية عن الفساتين أو بدل الرقص، معتمدة على إطلالة كاجوال تشبه ملابس الشباب.

وسرعان ما تفاعل الرواد مع المقطع، معربين عن دهشتهم بثبات الفتاة، وعدم سقوطها، في حين سخر البعض منها، قائلًا: "فقرة الرعب للمعازيم"، "دي رقاصة طايرة".

ومن جانبه قال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل 16000 التابع للطفولة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة الرصد الاجتماعي بالمجلس تتبع فيديو الراقصة الطائرة للتحقق من الواقعة وسن الراقصة، واذا ثبت انها خاضعة لولاية المجلس وأقل من 18 عاما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالتها.

وأضافت في تصريح خاص ل"هن" أن الواقعة تعتبر انتهاكا لحقوق الطفل وإساءة وتشهير بطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي ،وتعرض الطفلة للخطر، لافتا الى ان عقوبة هذه الحالة تصل طبقا لقانون الطفل للحبس مدة لا تقل عن 6 شهور للمتسبب في تعريض هذه الطفلة للخطر سواء كان والدها او والدتها او ولي امرها، ويتم أخذ تعهد بالحفاظ على الطفلة من طرف آخر داخل أسرتها، كما تخضع الطفلة للعلاج النفسي والبدني من تعرضها للخطر.