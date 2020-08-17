الامارات | قطة تونسية تصل ألمانيا بعد رحلة ملحمية عبر البحر المتوسط

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الشرطة الألمانية اليوم، أن قطة تونسية انتهى بها المطاف في ألمانيا بعد أن علقت داخل حاوية شحن، في رحلة استثنائية نقلتها عبر البحر المتوسط ​​وما ورائه.

وقال متحدث باسم الشرطة في منطقة أونترفرانكن بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث عثر على القطة: "ربما قفزت على مقطورة في تونس".

وعبرت القطة البحر واليابسة لينتهي بها المطاف في شركة ألمانية، حيث اتصل موظفون بالشرطة بعد سماع ضوضاء من داخل الحاوية. ثم عثر ضباط الشرطة على القطة ووضعوها في صندوق مخصص للنقل . وعلى الرغم من الشعور بالعطش والجوع، إلا أن القطة اجتازت الرحلة غير المقصودة بحالة جيدة. وقالت الشرطة إن طبيبة بيطرية محلية تعتني بالقطة في الوقت الحالي.

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