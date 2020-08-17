الراقصة الطائرة تثير الجدل بين مواقع التواصل: مربوطة من شعرها

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على "الفيسبوك" خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو منشر عبر "التيك توك" لحفل شعبي دون أن يُحدد مكانه.

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وأظهر المقطع فتاة تقوم بتقديم وصلة رقص للحضور والمعازيم، بشكل مثير للجدل، حيث ظهرت الفتاة مُعلقة من شعرها، ومدلاة من السقف، وتتحرك كأنها طائرة فوق رؤوس الموجودين.

وظهرت الفتاة وهي تقدم لون الرقص الشعبي، على الأغنيات الشعبية، متخلية عن الفساتين أو بدل الرقص، معتمدة على إطلالة كاجوال تشبه ملابس الشباب.

وسرعان ما تفاعل الرواد مع المقطع، معربين عن دهشتهم بثبات الفتاة، وعدم سقوطها، في حين سخر البعض منها، قائلًا: "فقرة الرعب للمعازيم"، "دي رقاصة طايرة".